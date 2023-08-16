Есть определенный диссонанс, – Подоляк рассказал, как партнеры принимают решение о помощи Украине

С одной стороны, наши союзники сознательно помогают в войне против России, а с другой – не понимают, что такое помощь именно с точки зрения математического соотношения.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк поделился с 24 Каналом своим видением, как наши партнеры принимают решение о помощи Украине. К сожалению, наши союзники не понимают с какой армией мы имеем дело, и все же ждут чудес на фронте.

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Сейчас в Украине классическая война

Россияне согнали огромное войско и лучшую технику на территорию Украины, окопались и заминировали тысячи квадратных километров. Тем не менее в западных СМИ частично просматриваются российские нарративы.

"Цивилизации, не имеющие больших войн, привыкших к тому, что есть войны, где участвуют небольшие спецвойска, абсолютно контрактно-подготовленные войска – это немного иначе, чем классические войны окопного типа, которые мы видим в Украине. Здесь участвуют сотни тысяч мобилизованных людей с российской стороны", – добавил советник руководителя ОП.

Все накопившиеся Россией и Советским Союзом ресурсы отправлены на украинский фронт.

Они (партнеры – 24 Канал) не понимают, они не могут понять этого. Им кажется, что это как компьютерная игра. Здесь у тебя есть 10 человек, там 10 человек и ты достаточно быстро за пол часа решил все вопросы,

– подчеркнул Подоляк.

Как следует поддерживать Украину

Безусловно, наши союзники сознательно помогают Украине и оружием и деньгами. Но не до конца понимают, что такое помощь с точки зрения математического паритета.

"Около 20 лет вы говорили, что Россия имеет самую мощную армию, по крайней мере, вторую в мире. Вы боялись этой армии. Вы боялись вообще того, что происходило в Грузии, Сирии и т.д. Вы вообще боялись смотреть в сторону России и главное, чтобы она не начинала никакой экспансии. Но сейчас есть масштабная экспансия, где Украина сдерживает огромную армию", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Подоляк поделился видением, как партнеры принимают решение о помощи Украине: смотрите видео

Союзникам нужно было не просто информационно говорить, что "мы вас поддерживаем, потому что вы защищаете демократию".

"Надо было брать ручку в руки и считать. Например, Россия использует 2 тысячи артиллерии такого-то типа, 5 тысяч танков такого-то типа, баллистические крылатые ракеты такой-то дальности в таком-то количестве и так далее. Что нужно Украине с инструментального взгляда, просто математически сосчитать. Тогда была бы совсем другая картинка", - заметил Подоляк.

Что ускорит наступление Украины

Достаточное количество авиации и систем противоракетной обороны помогли бы обезопасить от грядущего давления противника, а именно тактической авиации, управляемых авиационных бомб, баллистических ракет. К сожалению, такие средства противодействия врагу у нас недостаточно.

Есть определенный диссонанс. С одной стороны есть абсолютная моральная поддержка Украины в полном объеме и до конца она будет. Я не вижу ни одного варианта, что кто-то скажет: "Все. Давайте будем заканчивать. Договаривайтесь, как хотите. Отдавайте России, что она хочет". Такого не будет. С другой стороны, нужно было подойти к более сознательному математическому анализу,

– резюмировал Михаил Подоляк.

Чтобы ускорить украинское наступление, соответствующие инструменты должны быть увеличены.

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