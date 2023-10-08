Рекордные $100 миллиардов: Байден может предложить большой пакет для Украины, – The Telegraph

По данным СМИ, Джозеф Байден хочет решить внутреннюю политическую проблему с поддержкой Украины до начала выборов президента США. Потому действующий американский лидер рассматривает большой пакет помощи для нашего государства.

Джозеф Байден ищет выход из тупика в отношениях с республиканцами касательно поддержки Украины. Как пишет издание со ссылкой на анонимные источники, президент США рассматривает идею одобрения большого пакета.

Читайте также MAGA-хаос из-за отставки Маккарти: действительно ли помощь Украине так обременительна для США

Что придумали в Белом доме

Американский лидер рассматривает законопроект об одноразовой трате на поддержку Украины. Речь идет о сумме в 100 миллиардов долларов, которой должно хватить до начала 2025 года на финансирование вооружений и гуманитарной помощи.

Многие представители президентской администрации поддерживают такую идею. А некоторые чиновники считают, что принятие единого пакета помощи даст Байдену лучшие шансы обеспечить финансирование Украины до выборов, запланированных на ноябрь следующего года, и избежать лишних дебатов со скептически настроенными республиканцами.

Это самый большой пакет военной и гуманитарной помощи для Украины, о которой президент США намерен попросить Конгресс. Однако издание отмечает, что это лишь один из вариантов, рассматриваемых Белым домом.

Представитель администрации Байдена на условиях анонимности сказал, что Белый дом не будет принимать никаких подобных решений до тех пор, пока Кевину Маккарти не найдут замену. Выборы нового спикера Палаты представителей должны начаться в ближайшее время.

Как отмечается в материале, если предложение о предоставлении Украине большого пакета помощи будет поставлено на голосование в Палате представителей, то его, скорее всего, поддержит большинство демократов и почти половина республиканцев. Большое количество сенаторов выступает за финансирование Украины со стороны США.

Другие новости о помощи для Украины