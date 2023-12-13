Демократы хотят продлить работу Конгресса еще на неделю, республиканцы колеблются
Источник:Александра Устинова
После визита Владимира Зеленского в США конгрессмены могут поработать на неделю подольше. Александра Устинова поделилась деталями.
Народная депутатка от партии "Голос" Александра Устинова дала понять, что работу Конгресса могут немного изменить после недавнего визита Владимира Зеленского в США. Об этом она написала в своих соцсетях.
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Как может работать Конгресс
Нардепка заявила, что демократы выступили за то, чтобы Конгресс работал не до 15 декабря, а до 21. Пока что республиканцы колеблются. Если решение о продолжении работы будет принято, то у сенаторов будет дополнительное время, чтобы договориться о выделении финансирования для Украины.
Похоже, демократы готовы идти на уступки, учитывая, что сенатора Мерфи, который был переговорщиком от демократов, отстранили, и сейчас переговоры ведет глава демократов в Сенате сенатор Шумер,
– заявила Устинова.
Речь идет о сенаторах-демократах Крисе Мерфи и Чаке Шумере.
Депутатка также предположила, что Джозеф Байден после встречи с Владимиром Зеленским мог сказать демократам пойти на уступки республиканцам.
Что говорят эксперты о ситуации в Конгрессе
- Недавно политолог-международник Руслан Осипенко в комментарии 24 Каналу предположил, что неспособность США принять решение о помощи своим партнерам может привести к потере Вашингтоном своей политической гегемонии. По его словам, ситуация в Конгрессе свидетельствует о перевешивании интересов внутриполитической борьбы над национальными.
- Недавно политтехнолог Борис Тизенгаузен призвал не драматизировать. По мнению эксперта, Украина не останется без поддержки даже в случае провала голосования в Конгрессе, ведь Белый дом может выделить нашему государству экстренные пакеты помощи.
- Ранее политолог Владимир Фесенко предположил, что во время своего визита в США Владимир Зеленский мог обсудить с Джозефом Байденом альтернативные варианты поддержки Украины. В качестве примера он привел Израиль, которого Вашингтон снабжает оружием и боеприпасами в обход Конгресса, используя для этого закон об экспортном контроле.