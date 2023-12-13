Демократы хотят продлить работу Конгресса еще на неделю, республиканцы колеблются

После визита Владимира Зеленского в США конгрессмены могут поработать на неделю подольше. Александра Устинова поделилась деталями.

Народная депутатка от партии "Голос" Александра Устинова дала понять, что работу Конгресса могут немного изменить после недавнего визита Владимира Зеленского в США. Об этом она написала в своих соцсетях.

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Как может работать Конгресс

Нардепка заявила, что демократы выступили за то, чтобы Конгресс работал не до 15 декабря, а до 21. Пока что республиканцы колеблются. Если решение о продолжении работы будет принято, то у сенаторов будет дополнительное время, чтобы договориться о выделении финансирования для Украины.

Похоже, демократы готовы идти на уступки, учитывая, что сенатора Мерфи, который был переговорщиком от демократов, отстранили, и сейчас переговоры ведет глава демократов в Сенате сенатор Шумер,

– заявила Устинова.

Речь идет о сенаторах-демократах Крисе Мерфи и Чаке Шумере.

, Чак Шумер недавно предположил , что республиканцы больше заинтересованы в том, чтобы улететь домой на праздники, чем закончить работу. Он назвал поведение своих оппонентов в Конгрессе несерьезным, ведь они называли вопрос о границе США срочным.

Депутатка также предположила, что Джозеф Байден после встречи с Владимиром Зеленским мог сказать демократам пойти на уступки республиканцам.

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