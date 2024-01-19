Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Отметим, на днях Байден встретился с руководством Конгресса и обсудил оказание помощи Украине.

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"Если из-за промедления начнутся проблемы на фронте, то виноваты будут и республиканцы, и демократы", – подчеркнул Тизенгаузен.

По его словам, в рамках внутреннего бюджета США 61 миллиард долларов, которые планируют выделить Украине, вообще копейки. Эти средства – капля в море, ведь только на европейскую безопасность тратится триллион в год.

Помощь будет, но дотянут до последнего. Чуть ли не в последний день, возможно, примут решение,

– предположил политтехнолог.

Каждая минута и каждый день затягивания – это вопрос потерь, которые несет Украина, защищая не только свои границы, свободу, территориальную целостность, но и безопасность всего цивилизованного мира.

"Время измеряется секундомером, на котором не цифры, а человеческая жизнь", – добавил Тизенгаузен.

Важно! Джо Байден согласился усилить иммиграционную политику в США и укрепить границу страны, чтобы обеспечить выделение помощи Украине.

На каком этапе решение о принятии помощи Украине