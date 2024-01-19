Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Зазначимо, днями Байден зустрівся з керівництвом Конгресу та обговорив надання допомоги Україні.

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"Якщо через зволікання почнуться проблеми на фронті, то винні будуть і республіканці, й демократи", – наголосив Тизенгаузен.

За його словами, у рамках внутрішнього бюджету США 61 мільярд доларів, які планують виділити Україні, взагалі копійки. Ці кошти – крапля у морі, адже лише на європейську безпеку витрачається трильйон на рік.

Допомога буде, але дотягнуть до останнього. Мало не в останній день, можливо, ухвалять рішення,

– припустив політтехнолог.

Кожна хвилина й кожен день затягування – це питання втрат, яких зазнає Україна, захищаючи не лише свої кордони, свободу, територіальну цілісність, а й безпеку всього цивілізованого світу.

"Час вимірюється секундоміром, на якому не цифри, а людське життя", – додав Тизенгаузен.

Важливо! Джо Байден погодився посилити імміграційну політику в США та укріпити кордон країни, щоб забезпечити виділення допомоги Україні.

На якому етапі рішення про ухвалення допомоги Україні