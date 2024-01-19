Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Зазначимо, днями Байден зустрівся з керівництвом Конгресу та обговорив надання допомоги Україні.
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"Якщо через зволікання почнуться проблеми на фронті, то винні будуть і республіканці, й демократи", – наголосив Тизенгаузен.
За його словами, у рамках внутрішнього бюджету США 61 мільярд доларів, які планують виділити Україні, взагалі копійки. Ці кошти – крапля у морі, адже лише на європейську безпеку витрачається трильйон на рік.
Допомога буде, але дотягнуть до останнього. Мало не в останній день, можливо, ухвалять рішення,
– припустив політтехнолог.
Кожна хвилина й кожен день затягування – це питання втрат, яких зазнає Україна, захищаючи не лише свої кордони, свободу, територіальну цілісність, а й безпеку всього цивілізованого світу.
"Час вимірюється секундоміром, на якому не цифри, а людське життя", – додав Тизенгаузен.
На якому етапі рішення про ухвалення допомоги Україні
- У 2023 році Конгрес так і не дійшов згоди щодо пакета допомоги Україні, Ізраїлю, а також допомоги країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів. Республіканці та демократи не змогли досягти угоди саме щодо кордону, тому й не проголосували за допомогу.
- 17 січня Джо Байден провів зустріч з лідерами Конгресу. Після цієї зустрічі спікер Майк Джонсон запевнив, що зустріч в Білому домі була "продуктивною".
- Водночас Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон наголосив на важливості підтримки України Європейським Союзом та США. За його словами, нині вкрай важливо продемонструвати Владіміру Путіну, що Захід рішучий.