Белый дом будет искать экстренные способы поддержки Украины: Кирби сделал важное заявление
В Конгрессе США уже долго идут споры относительно помощи Украине. Там отметили, что в случае необходимости будут искать способы экстренной поддержки.
Советник Белого дома Джон Кирби во время брифинга сказал, что в связи с затягиванием в Палате представителей принятия решения о дальнейшей помощи Украине, администрация США будет продолжать активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце. По его словам, уже приняли неотложные меры.
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Дедлайн давно истек
Он напомнил, что Пентагон смог выделить 300 миллионов долларов, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи.
Мы продолжим активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий,
– подчеркнул Кирби.
По словам советника администрации президента США, правительство государства до сих пор остается ограниченным в этой ситуации, ведь им "необходим закон о дополнительном финансировании".
На вопрос о том, существует ли "дедлайн", когда Конгресс начнет активнее действовать для принятия предоставления пакета помощи, он сказал, что этот срок истек еще когда президент подал соответствующий запрос. Кирби отметил, что из-за промедления украинские командиры вынуждены искать способы экономить боеприпасы на поле боя.
Зеленский оценил шансы Украины на победу без помощи США
- В недавнем интервью телеканалу CBS президент Зеленский повторил, что с американской помощью Украина сможет победить Россию, а без поддержки США она проиграет.
- Конечно, заметил глава государства, что это не произойдет за один день. Наша страна из-за нехватки снарядов и вооружения постепенно будет терять свою землю.
- Он подчеркнул, что для нас это большие жертвы. По его словам, возвращать территории потом будет означать терять людей. Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что люди важнее.