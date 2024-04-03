Белый дом будет искать экстренные способы поддержки Украины: Кирби сделал важное заявление

В Конгрессе США уже долго идут споры относительно помощи Украине. Там отметили, что в случае необходимости будут искать способы экстренной поддержки.

Советник Белого дома Джон Кирби во время брифинга сказал, что в связи с затягиванием в Палате представителей принятия решения о дальнейшей помощи Украине, администрация США будет продолжать активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце. По его словам, уже приняли неотложные меры.

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Дедлайн давно истек

Он напомнил, что Пентагон смог выделить 300 миллионов долларов, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи.

Мы продолжим активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий,

– подчеркнул Кирби.

По словам советника администрации президента США, правительство государства до сих пор остается ограниченным в этой ситуации, ведь им "необходим закон о дополнительном финансировании".

На вопрос о том, существует ли "дедлайн", когда Конгресс начнет активнее действовать для принятия предоставления пакета помощи, он сказал, что этот срок истек еще когда президент подал соответствующий запрос. Кирби отметил, что из-за промедления украинские командиры вынуждены искать способы экономить боеприпасы на поле боя.

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