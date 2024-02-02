Надежда есть всегда, – Кулеба предостерег "информационных диверсантов" и заверил в поддержке США

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств на поддержку Украины. В то же время он предостерег граждан, которые сомневаются в продолжении предоставления помощи от партнеров.

Этих людей Кулеба назвал "информационными диверсантами". Об этом Министр иностранных дел Украины сказал в эфире национального марафона, передает 24 Канал.

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Кулеба заверил в непоколебимой поддержке со стороны США

Комментируя недавний визит в Украину заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил оптимизм относительно перспективы получения помощи от Соединенных Штатов. Отвечая на вопрос, есть ли надежда для Украины, Кулеба подтвердил, что надежда остается.

Я хочу еще раз всем сказать: кто бы ни пытался загрузить украинское общество в атмосферу сомнений и неверия в том, что поддержка прекращается и мы останемся один на один с агрессором, – эти люди являются "информационными диверсантами",

– подчеркнул он.

Среди недавних событий министр иностранных дел Кулеба отметил решение Европейского Союза выделить Украине значительную сумму в размере 50 миллиардов евро. По его словам, эта значительная финансовая помощь является четким свидетельством постоянной поддержки, которая предоставляется Украине.

"Есть еще другие страны, которая принимают свои решения о продлении финансирования. Прежде всего это страны "семерки" ("Большой Семерки" – 24 Канал). Поддержка есть. Пожалуйста, не слушайте никого, кто пытается сеять уныние", – объяснил глава МИД.

Кулеба также выразил уверенность в решении вопроса об одобрении Конгрессом США решения о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи. Он отметил важность сохранения терпения и ежедневного стремления к прогрессу, заверив, что эти усилия сейчас находятся в фокусе министерства иностранных дел.

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