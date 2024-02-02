Цих людей Кулеба назвав "інформаційними диверсантами". Про це Міністр закордонних справ України сказав в ефірі національного марафону, передає 24 Канал.

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Кулеба запевнив у непохитній підтримці з боку США

Коментуючи нещодавній візит до України заступника Державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив оптимізм щодо перспективи отримання допомоги від Сполучених Штатів. Відповідаючи на запитання, чи є надія для України, Кулеба підтвердив, що надія залишається.

Я хочу ще раз всім сказати: хто б не намагався завантажити українське суспільство в атмосферу сумнівів і зневіри в тому, що підтримка припиняється і ми залишимось сам на сам з агресором, – ці люди є "інформаційними диверсантами",

– наголосив він.

Серед нещодавніх подій міністр закордонних справ Кулеба відзначив рішення Європейського Союзу виділити Україні значну суму в розмірі 50 мільярдів євро. За його словами, ця значна фінансова допомога є чітким свідченням постійної підтримки, яка надається Україні.

"Є ще інші країни, яка ухвалюють свої рішення про продовження фінансування. Насамперед це країни "сімки" ("Великої Сімки" – 24 Канал). Підтримка є. Будь ласка, не слухайте нікого, хто намагається сіяти зневіру", – пояснив глава МЗС.

Кулеба також висловив впевненість у розв'язанні питання щодо схвалення Конгресом США рішення про надання Україні додаткової фінансової допомоги. Він наголосив на важливості збереження терпіння та щоденного прагнення до прогресу, запевнивши, що ці зусилля наразі перебувають у фокусі міністерства закордонних справ.

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