Глава МЗС України Дмитро Кулеба 27 січня виступив у Києві на пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом. Під час спілкування з представниками ЗМІ він дав зрозуміти, що повернення контролю над українським небом є досяжною метою.
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Яку умову назвав Кулеба
На думку міністра, Україна може вже у 2024 році повернути контроль над своїм небом, якщо отримає від союзників усе необхідне забезпечення.
Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно,
– пояснив він.
За його словами, відповідні рішення вже втілюються. Однак Кулеба зазначив, що всі ці елементи необхідно отримати у достатній кількості та у належний час. У контексті цього український міністр вказав на важливість Європейського оборонного фонду, який створить для нашої країни додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів.
Що кажуть про F-16
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно дав зрозуміти, що передача Україні цих винищувачів просто зараз є не найкращим варіантом. За його словами, спочатку треба підготувати для F-16 інфраструктуру, пілотів, інженерів тощо.
- Не так давно помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що наша держава має отримати перші літаки F-16 до кінця 2024 року. Коаліція працює над відповідною програмою для України, яка включає кілька етапів.
- Раніше у розмові з 24 Каналом військовий аналітик та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що F-16 лякають окупантів. Адже Україна може використати ці винищувачі для знищення ворожих систем РЕБ й завдання ударів по скупченнях військ та важливих об'єктах противника.