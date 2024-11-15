Пентагон заявил о планах ускорить предоставление обещанной Байденом помощи: там назвали сроки

В сентябре американский президент Джо Байден пообещал Киеву об увеличении военной помощи Украине. Министерство обороны Соединенных Штатов в свою очередь гарантировало быстро работать над выполнением его обязательств по поддержке нашего государства в войне.

Речь идет о передаче Украине всех неиспользованных средств, утвержденных Конгрессом, в частности 5,5 миллиарда долларов на изъятие оружия из запасов, до того, как администрация завершит свою деятельность в январе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пентагон.

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В Пентагоне работают над предоставлением Украине помощи

Как сообщили в американском оборонном ведомстве, выполнение вышеупомянутых президентских полномочий, которые предусматривают перемещение около 5,5 миллиарда долларов с американских военных складов в Украину до инаугурации Дональда Трампа 20 января, является сверхсложной задачей.

Впрочем, заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сказала, что в течение последних трех лет министерство продемонстрировало большую способность быстро выполнять поставленные задачи. Она отметила, что это надо сделать за чуть менее чем 70 дней. Но, как говорит пресс-секретарь, это возможно.

Президент четко дал понять, что ... он хочет использовать полномочия, которые Конгресс выделил и санкционировал до того, как он уйдет с должности. Мы будем очень настойчиво работать, чтобы убедиться, что это произойдет,

– подчеркнула Сингх.

По ее словам, еще с момента первой передачи военной техники Украине через президентские полномочия, министерство было в курсе того, что направляется, и того, что нужно для поддержания боеготовности для самого министерства. По ее мнению, это не претерпит изменений.

"Мы постоянно пополняем наши полки и наши запасы. Министр не позволит департаменту опуститься ниже уровня готовности, который его не устраивает", – отметила она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что администрация Байдена заверила в предоставлении всего объема обещанной военной помощи до конца своей каденции. Кроме того, США подтвердили намерения оплатить все контракты по программе Ukraine Security Assistance Initiative.