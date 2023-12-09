Об этом 24 Каналу сказал политолог из США Рамис Юнус, отметив, что сейчас Украине необходимо усиливать давление на Белый дом.

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"Если администрация Джо Байдена поймет, что победа Украины усилит позицию действующего президента США, то будут однозначно усиливать помощь. Можете даже не сомневаться", – сказал Юнус.

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Весовые категории США и России совершенно разные

Сейчас США в той или иной степени всех сдерживают. К примеру, Венесуэлу с Гайаной. Не сегодня-завтра Россия также собирается что-нибудь сделать у берегов Соединенных Штатов. Но решится ли страна-агрессор что-нибудь сделать будет зависеть от того, как США будут реально действовать.

Американцы для демонстрации силы перебросили самый большой в мире авианосец к берегам Израиля, но Иран или Хезболла не вмешались.

США купировали эту проблему. Так же будет и в отношении Украины. Исходя из этого, в Белом доме понимают, что нужно усиливать позицию Украины,

– заметил политолог из США.

Украинское руководство конкретного говорит, чего и столько нужно. Конечно, это будет предоставлено, но возможно не в желаемом количестве, но в любом случае движение будет.

Украина уже освободила почти половину территории, которую Россия оккупировала после 24 февраля 2022 года. Страна-агрессор не продвигается вперед. Напротив, медленно, но уверенно ВСУ освобождают территории.

"Теперь посмотрите на возможности России и США и коллективного Запада, стоящего за Украиной. Это нельзя сравнить, ведь весовые категории совершенно разные. 5% бюджета Пентагона помогли Украине достичь таких результатов. Если бы было не 5%, а 15 или 20%, то война бы давно закончилась", – добавил Юнус.

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