Об этом 24 Каналу сказал политолог из США Рамис Юнус, отметив, что сейчас Украине необходимо усиливать давление на Белый дом.
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"Если администрация Джо Байдена поймет, что победа Украины усилит позицию действующего президента США, то будут однозначно усиливать помощь. Можете даже не сомневаться", – сказал Юнус.
Почему для Соединенных Штатов важно поддерживать Украину: смотрите видео
Весовые категории США и России совершенно разные
Сейчас США в той или иной степени всех сдерживают. К примеру, Венесуэлу с Гайаной. Не сегодня-завтра Россия также собирается что-нибудь сделать у берегов Соединенных Штатов. Но решится ли страна-агрессор что-нибудь сделать будет зависеть от того, как США будут реально действовать.
Американцы для демонстрации силы перебросили самый большой в мире авианосец к берегам Израиля, но Иран или Хезболла не вмешались.
США купировали эту проблему. Так же будет и в отношении Украины. Исходя из этого, в Белом доме понимают, что нужно усиливать позицию Украины,
– заметил политолог из США.
Украинское руководство конкретного говорит, чего и столько нужно. Конечно, это будет предоставлено, но возможно не в желаемом количестве, но в любом случае движение будет.
Украина уже освободила почти половину территории, которую Россия оккупировала после 24 февраля 2022 года. Страна-агрессор не продвигается вперед. Напротив, медленно, но уверенно ВСУ освобождают территории.
"Теперь посмотрите на возможности России и США и коллективного Запада, стоящего за Украиной. Это нельзя сравнить, ведь весовые категории совершенно разные. 5% бюджета Пентагона помогли Украине достичь таких результатов. Если бы было не 5%, а 15 или 20%, то война бы давно закончилась", – добавил Юнус.
Помощь от США: последние новости
- Координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить всю необходимую помощь Украине в течение нескольких недель. Однако Белый дом не может дать гарантий по поводу будущих поставок.
- Джо Байден готов уступить республиканцам для того чтобы они одобрили увеличение финансирования Украине. В частности, администрация президента США рассматривает возможность введения ограничений для мигрантов, а также расширение процесса депортации.
- Напомним, что на днях Байден еще раз обратился в Конгресс, пытаясь достучаться до парламента, который еще медлит с оказанием помощи Украине.