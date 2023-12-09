Про це 24 Каналу сказав політолог із США Раміс Юнус, зазначивши, що зараз Україні необхідно посилювати тиск на Білий дім.
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"Якщо адміністрація Джо Байдена зрозуміє, що перемога України посилить позицію чинного президента США, то однозначно посилюватимуть допомогу. Можете навіть не сумніватися", – мовив Юнус.
Чому для Сполучених Штатів важливо підтримувати Україну: дивіться відео
Вагові категорії США та Росії абсолютно різні
Зараз США тою чи іншою мірою всіх стримують. Наприклад, Венесуелу з Гаяною. Не сьогодні-завтра Росія також збирається щось зробити біля берегів Сполучених Штатів. Та чи наважиться країна-агресор щось зробити залежатиме від того як США будуть реально діяти.
Американці для демонстрації сили перекинули найбільший у світі авіаносець до берегів Ізраїля, але Іран чи Хезболла не втрутилися.
США купірували цю проблему. Так само буде й щодо України. Виходячи з цього, в Білому домі розуміють, що треба посилювати позицію України,
– зауважив політолог із США.
Українське керівництво конкретного говорить чого й стільки потрібно. Звісно, це буде надано, але, можливо, не в бажаній кількості, але в будь-якому випадку рух буде.
Україна вже звільнила майже половину території, яку Росія окупувала після 24 лютого 2022 року. Країна-агресор не просувається вперед. Навпаки повільно, але впевнено ЗСУ звільняють території.
"Тепер подивіться на можливості Росії та США й колективного Заходу, який стоїть за Україною. Це не можна порівняти, адже вагові категорії абсолютно різні. 5% бюджету Пентагону допомогли Україні досягти таких результатів. Якби було не 5%, а 15 або 20%, то війна б давно закінчилася", – додав Юнус.
Допомога від США: останні новини
- Координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати можуть надати всю необхідну допомогу Україні протягом кількох наступних тижнів. Проте Білий дім не може дати гарантій щодо майбутніх постачань.
- Джо Байден готовий поступитися республіканцям для того, щоб вони схвалили збільшення фінансування Україні. Зокрема, адміністрація президента США розглядає можливість впровадження обмежень для мігрантів, а також розширення процесу депортації.
- Нагадаємо, що днями Байден вкотре звернувся до Конгресу, намагаючись достукатися до парламенту, який досі зволікає з наданням допомоги Україні.