Про це 24 Каналу сказав політолог із США Раміс Юнус, зазначивши, що зараз Україні необхідно посилювати тиск на Білий дім.

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"Якщо адміністрація Джо Байдена зрозуміє, що перемога України посилить позицію чинного президента США, то однозначно посилюватимуть допомогу. Можете навіть не сумніватися", – мовив Юнус.

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Вагові категорії США та Росії абсолютно різні

Зараз США тою чи іншою мірою всіх стримують. Наприклад, Венесуелу з Гаяною. Не сьогодні-завтра Росія також збирається щось зробити біля берегів Сполучених Штатів. Та чи наважиться країна-агресор щось зробити залежатиме від того як США будуть реально діяти.

Американці для демонстрації сили перекинули найбільший у світі авіаносець до берегів Ізраїля, але Іран чи Хезболла не втрутилися.

США купірували цю проблему. Так само буде й щодо України. Виходячи з цього, в Білому домі розуміють, що треба посилювати позицію України,

– зауважив політолог із США.

Українське керівництво конкретного говорить чого й стільки потрібно. Звісно, це буде надано, але, можливо, не в бажаній кількості, але в будь-якому випадку рух буде.

Україна вже звільнила майже половину території, яку Росія окупувала після 24 лютого 2022 року. Країна-агресор не просувається вперед. Навпаки повільно, але впевнено ЗСУ звільняють території.

"Тепер подивіться на можливості Росії та США й колективного Заходу, який стоїть за Україною. Це не можна порівняти, адже вагові категорії абсолютно різні. 5% бюджету Пентагону допомогли Україні досягти таких результатів. Якби було не 5%, а 15 або 20%, то війна б давно закінчилася", – додав Юнус.

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