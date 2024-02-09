Большая дилемма США: голосование за помощь Украине выявило новый феномен
Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов. Из законопроекта исключили вопрос границы с Мексикой.
Политолог-международник Руслан Осипенко сказал 24 Каналу, что демократы совершили политический маневр, в результате чего возник феномен "чашечки кофе Орбана". Как известно, венгерскому премьеру предложили выпить кофе во время голосования Евросовета за открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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"Теперь я увидел такой же феномен, когда часть республиканцев понимают на самом деле, какой вес этого решения, что стоит на чашах весов", – провел параллель Осипенко.
Без вопроса безопасности границы остались личные интересы Дональда Трампа с одной стороны и национальные интересы США с другой. Поэтому республиканцам не остается ничего другого, как проголосовать за то, что укрепит авторитет их страны.
В чем дилемма
Если республиканцы проголосуют за интересы своей страны, то могут потерять политическую перспективу в команде экс-президента, который еще может стать следующим.
Поэтому перед республиканцами очень сложная дилемма: или голосовать, как требует Трамп, или голосовать за национальные интересы США,
– отметил Осипенко.
По его словам, это голосование перекрывает даже президентскую гонку, потому что президенты меняются, а интересы Америки остаются.Обратите внимание! Большинство представителей Республиканской партии поддерживают Украину. Процесс голосования тормозила трамповская группа MAGA, которая составляет лишь 15–20% республиканцев.
Помощь США для Украины: основное
- Еще осенью Джо Байден запросил у Конгресса 106 миллиардов долларов. В частности, пакет содержал более 60 миллиардов для Украины.
- Больше всего проблем вызвал вопрос границы с Мексикой. Президент даже пошел на компромисс по усилению безопасности, но это не помогло.
- Вечером 7 февраля Сенат провалил голосование за совместный пакет на 118 миллиардов долларов. Байден обвинил Трампа в угрозах республиканцам.