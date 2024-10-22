США готовят пакеты помощи для усиления украинского ВПК и дальнобойности, – Зеленский

Сейчас между Украиной и США существуют некоторые договоренности по нескольким пакетам военной помощи. Они касаются усиления отечественного военно-промышленного комплекса и дальнобойности.

Один из них на 400 миллионов долларов был анонсирован министром обороны США Остином во время визита в Киев 21 октября. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

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Какой помощи Украина может ожидать от США

"Сегодня 400 миллионов долларов. Также в ближайшие дни еще один пакет должен быть на 800 миллионов долларов – это первый транш на нашу дальнобойность", – рассказал президент Зеленский.

По его словам, позже будет еще один транш в размере 700 – 800 миллионов долларов. Он также будет касаться дальнобойного оружия.

Напомним, что до анонсированного Остином пакет помощи на 400 миллионов долларов войдут: