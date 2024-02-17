Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 24 Каналу такую идею. По его словам, на такое предложение стоит соглашаться, потому что в приоритете – сохранить государство и человеческие жизни.

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"Конечно, надо соглашаться. Нам надо соглашаться на все, на любые условия. Какая нам разница сегодня, что мы будем должны через пять лет. Теперь вопрос стоит о существовании, огромном количестве человеческих жизней", – подчеркнул Шейтельман.

Более того, предложение Трампа похоже на лендлиз. Как известно, закон о передаче оружия Украине по процедуре аренды или долговременного долга вступил в силу еще в мае 2022 года, но его еще не использовали. Дело в том, что до сих пор удавалось помогать Киеву по трем другим программам, которые в отличие от лендлиза бесплатные.

После войны все договоренности обнулятся

"После войны – надеюсь, после победы – все равно весь отсчет нашей экономики начнется заново. Нам придется заново со всеми договариваться", – констатировал Шейтельман.

Так, в Европе, МВФ и США прекрасно понимают, что после войны Украина не сможет отдать много денег. Наоборот, потребует времени и ресурса для восстановления.

Скорее всего, это понимает и Трамп. Но этот политик не может себе отказать в медийном шуме.

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