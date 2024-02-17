Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував 24 Каналу таку ідею. За його словами, на таку пропозицію варто погоджуватись, тому що в пріоритеті – зберегти державу й людські життя.

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"Звісно, треба погоджуватись. Нам треба погоджуватись на все, на будь-які умови. Яка нам різниця сьогодні, що ми будемо повинні через п'ять років. Тепер питання стоїть про існування, величезну кількість людських життів", – наголосив Шейтельман.

Ба більше, пропозиція Трампа схожа на лендліз. Як відомо, закон про передавання зброї Україні за процедурою оренди чи довготривалого боргу набув чинності ще в травні 2022 року, але його ще не використали. Річ у тім, що досі вдавалось допомагати Києву за трьома іншими програмами, які на відміну від лендлізу безоплатні.

Після війни всі домовленості зануляться

"Після війни – сподіваюсь, після перемоги – усе одно весь відрахунок нашої економіки почнеться заново. Нам доведеться заново з усіма домовлятись", – констатував Шейтельман.

Так, у Європі, МВФ і США чудово розуміють, що після війни Україна не зможе віддати багато грошей. Навпаки, потребуватиме часу й ресурсу для відновлення.

Найімовірніше, це розуміє і Трамп. Але цей політик не може собі відмовити в медійному шумі.

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