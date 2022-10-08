"Даже американцы в шоке": Устинова объяснила, как происходит надзор за оружием от партнеров

Украина отчитывается перед международными партнерами за использование оружия, которое ей предоставляют. Ни у кого из Западных стран нет вопросов к этому, и есть готовность помогать еще больше.

Об этом 24 каналу рассказала народная депутат, руководитель ВСК Александра Устинова. Ранее сообщалось о том, что Украина станет первой страной, на вооружении которой будут IRIS-T.

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У американцев нет вопросов относительно использования оружия

Устинова отметила, что на прошлой неделе она была в Вашингтоне, там встретилась со многими политиками, и у тех людей, у которых есть доступ к информации, нет никаких вопросов использования Украиной оружия. Американцы даже шутят, что мы лучше знаем, где их оружие, чем они сами. Существуют российские нарративы, мол, Украина продает оружие россиянам, в частности, гаубицы М777.

Я очень смеялась. Я сказала, что вы даже не представляете, что украинец может продать россиянину разве что его оторванную ногу. Это люди, с которыми мы даже говорить не можем. Поэтому когда используются политические вещи против нас, была создана комиссия, чтобы сделать полный детальный анализ,

– отметила народная депутат.

Комиссия проинтервьюировала многих военных атташе

Руководитель ВСК продолжила, что комиссия проинтервьюировала многих военных атташе стран, которые предоставляли нам оружие, чтобы понять, есть ли у них вопросы, как поставляется оружие, логистика и т.д. В настоящее время комиссия готовит отчет, который будет представлен в первую очередь в США. Мы хотим показать, что с оружием и где оно находится.

"Американский военный атташе очень хорошо сказал, что для того чтобы понять, как украинцы используют оружие, которое мы им предоставляем, можно просто включить ютуб. И все станет понятно. Так, как HIMARS бьют по россиянам, вызывает просто восхищение. Даже на американских телеканалах это постоянно показывают, как эффективно используется американское оружие", – подчеркнула она.

ВСУ продемонстрировали разные способы использования оружия

Народный депутат добавила, что ВСУ продемонстрировали, что они не только умеют эффективно пользоваться оружием, но и дорабатывать его, дотюнинговать, что даже американцы шокированы. Задание комиссии сейчас:

показать где и что находится;

как это используется;

показать нашим международным партнерам;

сказать им "давайте еще".

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По словам Устиновой, Западные партнеры сейчас готовы давать больше оружия и, скорее, в отличие от того, что было несколько месяцев назад. В частности, тогда нам говорили, чтобы мы забыли слово HIMARS, потому что мы из них будем бить по Крыму, а это, мол, территория России. Мы убедили, что это Украина, а по России ударов не будет, так что видим результаты.

Правда, западные партнеры боятся победы Украины и распада России на маленькие части, где у каждой будет ядерное оружие. Поэтому политические решения иногда сдерживают предоставление нам определенного оружия. Однако то оружие, которым мы можем выиграть, нам уже дают.

– подытожила руководительница ВСК.

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