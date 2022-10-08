Про це 24 каналу розповіла народна депутатка, керівниця ТСК Олександра Устінова. Раніше повідомлялось про те, що Україна стане першою країною на озброєнні якої будуть IRIS-T.

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В американців немає питань до використання зброї

Устінова зазначила, що минулого тижня вона була у Вашингтоні, там зустрілась з багатьма політиками, і в тих людей, у яких є доступ до інформації, немає ніяких запитань щодо використання Україною зброї. Американці навіть жартують, що ми краще знаємо, де їхня зброя, ніж вони самі. Існують російські наративи, мовляв, Україні продає зброю росіянам, зокрема, гаубиці М777.

Я дуже сміялась. Я сказала, що ви навіть не уявляєте, що українець може продати росіянину хіба його відірвану ногу. Це люди, з якими ми навіть говорити не можемо. Тому коли використовуються політичні речі проти нас, була створена комісія, щоб зробити повний детальний аналіз,

– зауважила народна депутатка.

Комісія проінтерв'ювала багатьох військових аташе

Керівниця ТСК продовжила, що комісія проінтерв'ювала багатьох військових аташе країн, які надавали нам зброю, щоб зрозуміти, чи є в них питання, як постачається зброя, логістика тощо. Нині комісія готує звіт, який буде представлений у першу чергу в США. Ми хочемо показати що зі зброєю і де вона знаходиться.

"Американський військовий аташе дуже гарно сказав, що для того, аби зрозуміти, як українці використовують зброю, яку ми їм надаємо, можна просто ввімкнути ютуб. І все стане зрозуміло. Так, як HIMARS б'ють по росіянах, викликає просто захоплення. Навіть на американських телеканалах це постійно показують, як ефективно використовується американська зброя", – наголосила вона.

ЗСУ продемонстрували різні способи використання зброї

Народна депутатка додала, що ЗСУ продемонстрували, що вони не тільки вміють ефективно користувати зброєю, а ще й доопрацьовувати її, дотюнінговувати, що навіть американці шоковані. Завдання комісії нині:

показати де і що знаходиться;

як це використовується;

показати нашим міжнародним партнерам;

сказати їм "давайте ще".

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Швидкість і номенклатура військової допомоги покращиться

За словами Устінової, Західні партнери нині готові давати більше зброї і швидше, на відміну від того, що було кілька місяців тому. Зокрема тоді нам говорили, щоб ми забули слово HIMARS, бо ми з них будемо бити по Криму, а це, мовляв, територія Росії. Ми переконали, що це Україна, а по Росії ударів не буде, тож бачимо результати.

Щоправда, Західні партнери бояться перемоги України і розпаду Росії на маленькі частини, де в кожній буде ядерна зброя. Тому політичні рішення іноді стримують надання нам певної зброї. Однак ту зброю, якою ми можемо виграти, нам уже дають,

– підсумувала керівниця ТСК.

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