Администрация Трампа не повлияет на кредит для Украины, – Минфин США

Будущая администрация Дональда Трампа не сможет менять или отменять предоставленный Украине кредит. Речь идет о 20 миллиардах долларов, которые будут поступать из замороженных российских активов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра США Джанет Йеллен для Bloomberg TV.

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Украина получит 20 миллиардов долларов кредита от США

Йеллен объяснила, что Украина получит заем в размере 20 миллиардов долларов от США. Деньги будут выплачивать за счет российских активов, а не из налогов американских граждан, поэтому новая администрация Трампа не сможет заблокировать или изменить выплаты.

Мы перечислили 20 миллиардов долларов, которые являются вкладом США в этот кредитный пакет Всемирного банка, в фонд финансового посредника, который был создан для того, чтобы направлять эти деньги со временем в координации с нашими союзниками на нужды Украины,

– сообщила действующая министр США.

Справка. Летом 2024 года страны G7 обязались предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Их будут выделять за счет доходов с замороженных российских активов. США выделили на эту инициативу 20 миллиардов долларов.

Чиновница отметила что сейчас Россия буквально финансово помогает Украине в войне. Как пояснила Йеллен, кредит будет предоставляться из чрезвычайных доходов, заработанных в Европе в депозитарии Euroclear.

В итоге министр финансов США отметила, что союзники пытаются сделать все, чтобы укрепить и усилить положение Украины. Йеллен добавила, что надеется на то, что Киев и Москва согласятся сесть за стол переговоров, чтобы достичь мирного решения.

К слову, днями ранее журналисты Politico заявили, что США могут выйти из долговременного многостороннего соглашения о предоставлении Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов. Однако ЕС готов компенсировать выход США.