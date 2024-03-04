К акциям за одобрение помощи Украине также присоединяется немало американцев. Об этом 24 Каналу рассказала координатор адвокационного направления организации Svitanok.DC Маричка Глытень.

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"Также занимаемся адвокацией, пытаемся лоббировать украинские интересы в Конгрессе США. То есть встречаться с конгрессменами, проводить кампании звонков, когда ты звонишь своему конгрессмену или конгрессвумен и просишь проголосовать за помощь Украине", – объяснила она.

Приобщиться может каждый

Маричка Глытень отметила, что почти ежедневно с начала полномасштабного вторжения активисты находятся на Капитолийском холме. На выходных они делают ралли под Белым домом.

У нас здесь есть друг Роберт Харви. Он американец с немецкими корнями, без всякого отношения к Украине. Он стоит здесь более 700 дней ежедневно, потому что он понимает важность заявлять об Украине всем конгрессменам и всем людям вокруг Капитолийского холма,

– сказала она.

Конгресс США разделен на две части. В Сенате уже поддержали помощь Украине, а в Палате представителей пакет помощи еще не выставили на голосование. Поэтому сейчас активисты стоят со стороны Палаты представителей.

"Тогда ралли происходили со стороны Сената, где конгрессмены заезжают и выезжают с заседаний. Они могут видеть нас, наши плакаты. Они также очень часто останавливаются, чтобы поговорить с нами, сделать фотографии, поддержать и дать обновление о том, что происходит в Конгрессе. Сейчас мы стоим со стороны Палаты представителей", – подчеркнула координатор.

Приобщиться к ралли, митингам может каждый. Место встречи неизменно – это Капитолийский холм. Нужно найти организации Svitanok.DC, Ukraine Rally DC в соцсетях. В частности, в Инстаграме и Фейсбуке. Там ежедневно публикуют информацию о мероприятиях и отчеты.

Мы получаем после наших ралли очень много отзывов. В частности, конгрессменов, которые потом отмечают нас или наши плакаты на своих заседаниях и используют как аргументы, почему нужно помогать Украине,

– добавила Маричка Глытень.

Чем больше людей приходит на акции, тем намного лучше. Таким образом можно поблагодарить тех чиновников, которые уже поддержали Украину, сказать им, что они на правильном пути, украинцы это очень ценят. А тем, кто против или еще сомневается, показать, что украинцы готовы стоять за свое.

Почему за помощь до сих пор не проголосовали

Координатор адвокационного направления организации Svitanok.DC подчеркнула, что американцы очень поддерживают Украину. В частности, многие приходят на ралли.

Семь из десяти американцев, по последним опросам, поддерживают помощь Украине. Если мы говорим о позиции народа, примерно 50 – 60% каждый раз на наших ралли – это именно американцы, которые съезжаются даже не то, что из окрестностей Вашингтона, а из других штатов,

– рассказала она.

По мнению Марички Глытень, за пакет помощи Украине до сих пор не проголосовали из-за того, что республиканцы и демократы не могут между собой договориться, как должен выглядеть этот законопроект. Также очень долго не могут принять правки и законопроект об обновленном госбюджете.

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