До акцій за схвалення допомоги Україні також долучається чимало американців. Про це 24 Каналу розповіла координаторка адвокаційного напряму організації Svitanok.DC Марічка Глитень.

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"Також займаємося адвокацією, намагаємося лобіювати українські інтереси у Конгресі США. Тобто зустрічатися з конгресменами, проводити кампанії дзвінків, коли ти дзвониш своєму конгресмену або конгресвумен та просиш проголосувати за допомогу Україні", – пояснила вона.

Долучитися може кожен

Марічка Глитень зазначила, що майже щодня від початку повномасштабного вторгнення активісти перебувають на Капітолійському пагорбі. На вихідних вони роблять ралі під Білим домом.

У нас тут є друг Роберт Гарві. Він американець з німецьким корінням, без жодного стосунку до України. Він стоїть тут понад 700 днів щодня, тому що він розуміє важливість заявляти про Україну всім конгресменам і всім людям навколо Капітолійського пагорба,

– сказала вона.

Конгрес США розділений на дві частини. У Сенаті вже підтримали допомогу Україні, а у Палаті представників пакет допомоги ще не виставили на голосування. Тому зараз активісти стоять з боку Палати представників.

"Тоді ралі відбувалися з боку Сенату, де конгресмени заїжджають і виїжджають із засідань. Вони можуть бачити нас, наші плакати. Вони також дуже часто зупиняються, аби поговорити з нами, зробити фотографії, підтримати і дати оновлення про те, що відбувається у Конгресі. Зараз ми стоїмо з боку Палати представників", – підкреслила координаторка.

Долучитися до ралі, мітингів може кожен. Місце зустрічі незмінне – це Капітолійський пагорб. Потрібно знайти організації Svitanok.DC, Ukraine Rally DC у соцмережах. Зокрема, в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щодня публікують інформацію про заходи та звіти.

Ми отримуємо після наших ралі дуже багато відгуків. Зокрема, конгресменів, які потім відзначають нас або наші плакати на своїх засіданнях і використовують як аргументи, чому потрібно допомагати Україні,

– додала Марічка Глитень.

Чим більше людей приходить на акції, тим набагато краще. У такий спосіб можна подякувати тим посадовцям, які вже підтримали Україну, сказати їм, що вони на правильному шляху, українці це дуже цінують. А тим, хто проти або ще сумнівається, показати, що українці готові стояти за своє.

Чому за допомогу досі не проголосували

Координаторка адвокаційного напряму організації Svitanok.DC підкреслила, що американці дуже підтримують Україну. Зокрема, багато хто приходить на ралі.

Сім з десяти американців, за останніми опитуваннями, підтримують допомогу Україні. Якщо ми говоримо про позицію народу, приблизно 50 – 60% кожного разу на наших ралі – це саме американці, які з'їжджаються навіть не те, що з околиць Вашингтона, а з інших штатів,

– розповіла вона.

На думку Марічки Глитень, за пакет допомоги Україні досі не проголосували через те, що республіканці та демократи не можуть між собою домовитися, який вигляд повинен мати цей законопроєкт. Також дуже довго не можуть ухвалити правки і законопроєкт про оновлений держбюджет.

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