Это болезненный вопрос: какие факторы могут повлиять на приверженность Трампа Украине

Дональд Трамп в инаугурационной речи ни разу не упомянул об Украине. В то же время он подписал указ, приостанавливающий на 90 дней внешнюю финансовую помощь США. Поэтому ситуация по поддержке Украины усложняется.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что при определенных условиях отношение Дональда Трампа к вопросу поддержки Украины может измениться. Однако в его команде есть отрытые противники продолжения помощи нашей стране – в частности, вице-президент Джей Ди Вэнс.

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Пришло время перемен

Эпштейн считает положительным моментом то, что Трамп в речи на инаугурации ничего не сказал об Украине.

Если он будет сосредоточен на вопросах мигрантов, внутриамериканских делах, культурной войне, то это означает, по мнению исполнительного директора Renew Democracy Initiative, что контролировать процессы относительно Украины будут госсекретарь Марко Рубио, советник по вопросам нацбезопасности – Майкл Уолц, спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

Если они будут иметь больше власти в вопросах, связанных с Украиной, это положительный знак. Именно они осознают, насколько важно, чтобы США поддерживала своих союзников и противостояла врагам,

– пояснил он.

В то же время если решение по Украине будет принимать Илон Маск, вице-президент Джей Ди Вэнс или Тулси Габбард, которая является номинантом на должность главы национальной разведки, то ситуация может повернуться в совершенно другую сторону.

Ситуация по Украине для республиканцев, которые сегодня контролируют все рычаги власти в США, – это болезненный вопрос. Поэтому Киеву нужен новый представитель в Вашингтоне, который будет иметь тесные отношения с Республиканской партией,

– отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Посол Украины в США Оксана Маркарова в течение почти четырех лет сделала хорошую работу в Вашингтоне. Однако, по его мнению, сейчас уже пришло время перемен, ведь в американской политике происходит существенная перезагрузка.

Контекст. В октябре 2024 года Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон требовал увольнения посла Украины Оксаны Маркаровой, которая организовывала визит Владимира Зеленского на оборонный завод в Пенсильвании, возглавляемый сторонником Камалы Харрис. Джонсон расценил этот поступок как "вмешательство в выборы" президента США. Однако президент Украины оставил Маркарову на своей должности.

Республиканцы долгое время блокировали помощь Украине со стороны США. Однако эта ситуация также может измениться, если Трамп убедится, что с Владимиром Путиным невозможно заключить ни одного настоящего соглашения. Тогда появится возможность показать новой администрации, что в интересах США продолжать поддержку Украины и даже, возможно, ее усилить,

– предположил Уриэль Эпштейн.

К слову, глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко предположил, когда может измениться ситуация на поле боя в Украине после инаугурации Трампа. По его словам, для США приоритетными являются личные интересы, поэтому не стоит надеяться, что "в ближайшее время резко уменьшится активность боевых действий". Также процесс переговоров будет "серьезным и тяжелым" и может затянуться "на месяцы или годы".