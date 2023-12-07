Помощь Украине достигла исторического минимума с января 2022 года: упала почти на 90%

Динамика военной поддержки Украины от союзников замедлилась. Выделенная помощь в период с августа по октябрь 2023 достигла нового минимума.

Показатели выделения помощи упали почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Кильским институтом мировой экономики. 24 Канал.

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Так, в период с августа по октябрь 2023 года стоимость новых пакетов помощи составила 2,11 миллиарда евро – это самый низкий показатель с января 2022 года.

Кто продолжает оказывать помощь

Активными донорами являются Германия, Финляндия, Ирландия, Хорватия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, Канада и Великобритания.

США остаются самым большим донором военной помощи с общим объемом 44 миллиарда евро. При этом Германия тоже существенно увеличила объемы после обязательства на общую сумму более 17 миллиардов евро.

Также отмечают, что страны ЕС продолжают догонять США по объему обещанной военной помощи и опережают их по этому показателю.

Из общих 25 миллиардов евро, обещанных на тяжелое вооружение (январь 2022 – октябрь 2023 года), 43% приходятся на США и 47% – на все страны и институты ЕС вместе взятые.

. Аналитики считают, что прогнозировать что-то пока нет смысла, ведь наибольшее обязательство – предоставление Украине помощи от Европейского Союза – еще окончательно не утверждено, а помощь со стороны США сокращается.

Из 42 стран-доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние 3 месяца, что является наименьшей их активностью с начала войны,

– говорится в исследовании.

ЕС и США, по словам аналитиков, тоже взяли на себя немного новых обязательств. И мол, эти цифры только "подтверждают впечатление о более неуверенной позиции" партнеров Украины в последние месяцы.

"Учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи от США, Украине "остается только надеяться", что ЕС в конце концов примет свой давно обещанный пакет помощи на 50 миллиардов евро", – отметил директор исследовательского центра Кристоф Требеш.

Также он отметил, что "отсрочка однозначно укрепит позиции Путина".

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