Не все партнеры оперативно выполняют договоренности, – Зеленский призвал ускорить поставки
Не все партнеры Украины оперативно выполняют договоренности. Поставки необходимо ускорить.
Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает 24 Канал.
Важно Украина остановит российское наступление, когда получит оружие от США, – Зеленский
"Нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей"
Украинский лидер рассказал, что подробно обсудил ситуацию на фронте. В частности, проинформировал руководительницу Словакии об очередной российской попытке расширить наступательные действия на Востоке – в Донецкой и Харьковской областях.
Также рассказал о наших потребностях, в частности, вооруженных, чтобы сорвать то, что пытается сделать оккупант.
Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки,
– подчеркнул глава нашего государства.
Также добавил, что благодарен каждому лидеру, который помогает нам в этом.
"Поставки есть, но не те объемы, которые были проголосованы"
- Накануне Зеленский заявил, что уже не первый день фиксируется сложная ситуация на фронте. Инициатива на поле боя сейчас у агрессора.
- Украинский лидер отметил, что перехватить инициативу можно только при условии увеличения поставок вооружения для ВСУ от западных партнеров.
- Также отметил, что кроме сильных бригад, которые выводятся с линии фронта, должны заходить новые укомплектованные бригады, не просто "ребята сильные, а ребята не с голыми руками".
- "И поэтому (расстояние, – 24 Канал) между этой помощью от пункта "А" – голосования в Конгрессе или европейской поддержки, и мы всем им благодарны, до пункта "Б" – Украины и фронта. Так вот, она уже не в километрах, она на сегодня – в неделях и в месяцах. К сожалению. И мы это фиксируем. Да, есть поставки, но это не те объемы, которые были проголосованы", – подчеркнул Зеленский.
- Также добавил, как только эти поставки поступят, Украина сможет перехватить инициативу на Востоке. На поставки потребуется несколько месяцев, пока же наше государство наращивает производство собственной артиллерии и противотанковых ракетных комплексов.