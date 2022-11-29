Сохраняйте спокойствие и дайте Украине танки, – в Литве обратились к НАТО

Украина продолжает получать оружие от международных партнеров, но его все еще недостаточно. Поэтому в Литве решили призвать НАТО предоставить нашему государству еще больше военной помощи.

С соответствующим призывом к своим коллегам обратился министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он попросил НАТО предоставить Украине танки. Заявление он сделал после того, как прибыл в Киев накануне.

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Призвал НАТО сохранять спокойствие и помогать Украине

Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки,

– написал он в твиттере.

Свое сообщение министр сопровождал изображением танка с украинским флагом. Поэтому его ребус не настолько сложен, чтобы понять, кому именно эти танки должны назначаться.



Глава МИД Литвы призвал НАТО передать Украине танки / Фото с твиттера Ландсбергиса

Напомним, что 28 ноября он вместе с шестью другими министрами иностранных дел прибыл в Киев. Речь идет о главах МИД Эстонии Урмасе Рейнсалу, Латвии Эдгарсе Ринкевичсе, Исландии Тордису Колбрун Рейкфьорд Гилфадоттиру, Финляндии Пекки Хаависты, Норвегии Анникен Гуйтфельдт и Швеции Тобиаса Биллстреме.

Во время совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой наш министр назвал две вещи, которые помогут восстановить энергосистему Украины. По его словам, говорится о трансформаторах, а также системах ПВО. Последние важнее, ведь помогут разомкнуть "заколдованный круг". Ведь Украина может до бесконечности ремонтировать систему, а Россия – уничтожать ее своими ракетами.

Украина продолжает получать помощь

Несколькими днями ранее глава правительства Литвы Ингрид Шимоните пообещала масштабную поддержку Украине. В ее рамках наше государство получит и теплую одежду для военных, и БпЛА. Объем поддержки составит 2 миллиона евро.

В канун хорошие новости озвучил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что Украина получит еще большее IRIS-T. Соответствующую информацию подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Берлин вскоре предоставит три таких установки.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее эмоционально отреагировал на то, что партнеры не спешат передавать Украине ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что соответствующая помощь никак не должна повлиять на усиление эскалации. Она ведь направлена на защиту нашей страны, а не на нападение.

Тем временем, Укроборонпром выпустил боеприпасы украинского производства. Первый из них показала парамедик "Тайра". Как отметили в компании, "приветов от нашего государства будет много". Сами снаряды – 152-миллиметровые.

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