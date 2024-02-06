Помощь Украине, вопрос границы и препятствия от Трампа: Байден обратился к Конгрессу США

Президент США Джо Байден вечером 6 февраля обратился к Конгрессу. Американский глава призвал конгрессменов принять закон о дополнительных ассигнованиях на чрезвычайные ситуации в сфере национальной безопасности.

Кроме того, во время своего обращения Байден также рассказал о вопросах границы и препятствия от экс-президента США Дональда Трампа. Что еще рассказал Байден в обращении к Конгрессу – читайте в материале 24 Канала.

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Байден рассказал о препятствиях от Трампа

Американский глава отметил, что уже довольно долгое время миграционная система США сломана, поэтому он дал указание своей команде провести переговоры с конгрессменами, чтобы достичь двухпартийной договоренности, которая содержит "самую справедливую, самую гуманную реформу" этой системы.

Теперь нужно, чтобы этот документ пришел в зал Сената. Почему этого не происходит? Простое объяснение: Дональд Трамп. Он думает, что это политически в его пользу использовать этот вопрос как оружие вместо того, чтобы урегулировать этот вопрос,

– заявил Байден.

Кроме того, американский глава заметил, что Трамп пытается запугать республиканцев, чтобы они голосовали против этой договоренности.

Президент США рассказал о важности закона для Украины

Байден также отметил, что принятие этого закона является важным для Украины. Во время выступления американский глава надел голубо-желтый галстук и значок с флагом нашего государства.

Эта страна страдает от жестокого вторжения. Каждый месяц задержек означает, что у них становится меньше артиллерии, меньше возможностей защититься от российского нападения. Этого хочет Путин,

– объяснил президент США.

Он также отметил, что украинцы храбро борются, а американцы, в свою очередь, мобилизовали коалицию из 50 стран и объединили НАТО.

"Мы не можем отвернуться. Поддержка этого законопроекта – это противодействие Путину. Если документ не поддержать – это поможет Путину. Если мы не остановим его аппетиты – он не остановится на Украине и расходы для США вырастут", – сказал он.

Байден также подчеркнул, что поддержка Украины в это критическое время никогда не будет забыта. Он также отметил, что этот законопроект поможет Израилю в конфликте с Палестиной.

Байден сказал, что будет в случае непринятия закона

В конце концов американский глава сказал, что если документ утвердит Конгресс, то он его сразу подпишет. Но если этого не произойдет, то Байден сказал, что будет четко знать и доносить до американского народа, кто выступил против.

Кроме того, Байден сказал, что в случае непринятия документа сделает вывод, кто из республиканцев боится Дональда Трампа, и поэтому в дальнейшем именно экс-президент США будет отвечать за провал голосования.