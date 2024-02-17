Ключевой вопрос сейчас – решение Конгресса по помощи Украине, – Зеленский

Украина ожидает положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи. Владимир Зеленский акцентировал, что положительное голосование американского Конгресса за выделение средств на дальнейшую военную помощь для Украины сейчас является ключевым вопросом.

Об этом президент Украины заявил на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Зеленский рассказал о важности положительного голосования конгресса США

Ключевой для нас вопрос сейчас – это сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и наши воины нуждаются и очень ожидают положительного голосования по пакету поддержки, – заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех, кто осознает, насколько много зависит от одного этого голосования.

Он отметил, что в разговоре с Харрис отмечал то, каких весомых результатов уже удалось достичь Украине в сопротивлении российской агрессии благодаря американской помощи, в частности ПВО.

"Американские Patriot – это наиболее надежная защита жизни людей от российского террора. И каждая система Patriot не только спасает сотни и тысячи жизней, но и позволяет нормально работать нашим городам, а следовательно и нашей экономике... Нужно добавить Украине больше экономической самостоятельности, и вопрос ПВО для этого – основной", – подчеркнул глава государства.

Кроме этого Владимир Зеленский добавил, что на переговорах рассказал Камале Харрис о ситуации на фронте. Также он рассказал ей о возможностях и перспективах Украины при условии достаточной поддержки со стороны союзников и о "трансформации нашего государства, в частности решения, которые могут увеличить нашу устойчивость".

О чем говорила Харрис

Сама же Харрис в своей речи акцентировала на разнице потенциалов Украины и России. Также она подчеркнула, что несмотря на эту разительную разницу Украина, в том числе благодаря поддержке партнеров, получила ряд выдающихся успехов.

По ее словам, поддерживать наше государство – в их стратегических интересах.

"История свидетельствует, что если позволить агрессору, как Путин, безнаказанно захватывать земли – они на том не останавливаются, а другие агрессоры начинают чувствовать себя увереннее", – отметила Харрис.

Как отметила Харрис, в США есть только один план "А", как помочь Украине и обеспечить ее всем необходимым. Чиновница отметила, что в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка по предоставлению дальнейшей помощи Киеву.

Я убеждена, что пакет дополнительной помощи, который сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей, если его поставить на голосование, то он будет принят,

– подчеркнула Харрис.

Вице-президент США заверила, что она вместе с президентом Джо Байденом будет работать над обеспечением ресурсов, которые нужны Украине для достижения успеха.

"Президент Байден и я продолжим работать над тем, чтобы обеспечить для вас оружие и ресурсы, необходимые для успеха. Мы также продолжим поддерживать ваши усилия для обеспечения справедливого и устойчивого мира. Мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб. Мы хотим, чтобы в итоге Украина вышла из этой войны свободным, демократическим и независимым государством... Мы будем рядом с вами столько, сколько будет необходимо", – сказала Камала Харрис.

Палата представителей США "ушла на каникулы": что известно

Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, так и не рассмотрев уже одобренный в Сенате пакетный проект с финансированием на помощь Украине.

В Белом доме сразу отреагировали. Так, Эндрю Бейтс сообщил, что Джонсон объявил каникулы "вместо того, чтобы положить конец вреду, который он наносит нашей национальной безопасности".

По словам представителя Белого дома, Джонсон продолжает укреплять кровавые военные усилия России и иранский режим в ущерб американской национальной безопасности, рабочим местам в США и нашим ближайшим альянсам страны.

Президент США Байден ТЕЖ прокомментировал такое решение Палаты представителей. Он отметил, что "неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта".