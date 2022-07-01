Необходимая помощь для наших защитников на Запорожском направлении: детали

1 июля 2022 , 13:03
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Ситуация на Запорожском направлении фронта остается напряженной, Россия продолжает предпринимать попытки захвата региона.

Чтобы успешно проводить защиту, наши военные часто нуждаются в нашей помощи. С такой просьбой в редакцию 24 канала обратились волонтеры.

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Что нужно военным

Они отмечают, что украинским защитникам  срочно нужны для боев на запорожском направлении:

  • Каремат темный (камуфляж) – 9;
  • Спальный мешок темный (камуфляж) – 9;
  • Плащ-палатка олива – 9;
  • Маскировочные сетки – как можно больше (зеленые);
  • Саперные лопаты – 9 штук;
  • Спрей от комаров – 4;
  • Плотные пакеты для мусора 30 – 50 литров – 4;
  • Аккумуляторы автомобильные – 4;
  • Влажные салфетки;
  • Павербанки;
  • Консервы;
  • Бинокли – 2;
  • Тепловизоры.

Реквизиты и контакты

Для уточнения информации можно позвонить волонтерам:

  • +380636221929 Орина

Перечислять деньги можно на банку волонтеров в Monobank:

5375 4112 0215 8700

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Автор: Олександр Бевза