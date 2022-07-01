Необходимая помощь для наших защитников на Запорожском направлении: детали
1 июля 2022 , 13:03Читати новину українською
Ситуация на Запорожском направлении фронта остается напряженной, Россия продолжает предпринимать попытки захвата региона.
Чтобы успешно проводить защиту, наши военные часто нуждаются в нашей помощи. С такой просьбой в редакцию 24 канала обратились волонтеры.
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Что нужно военным
Они отмечают, что украинским защитникам срочно нужны для боев на запорожском направлении:
- Каремат темный (камуфляж) – 9;
- Спальный мешок темный (камуфляж) – 9;
- Плащ-палатка олива – 9;
- Маскировочные сетки – как можно больше (зеленые);
- Саперные лопаты – 9 штук;
- Спрей от комаров – 4;
- Плотные пакеты для мусора 30 – 50 литров – 4;
- Аккумуляторы автомобильные – 4;
- Влажные салфетки;
- Павербанки;
- Консервы;
- Бинокли – 2;
- Тепловизоры.
Реквизиты и контакты
Для уточнения информации можно позвонить волонтерам:
- +380636221929 Орина
Перечислять деньги можно на банку волонтеров в Monobank:
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