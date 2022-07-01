Необходимая помощь для наших защитников на Запорожском направлении: детали

Ситуация на Запорожском направлении фронта остается напряженной, Россия продолжает предпринимать попытки захвата региона.

Чтобы успешно проводить защиту, наши военные часто нуждаются в нашей помощи. С такой просьбой в редакцию 24 канала обратились волонтеры.

Читайте также Оккупанты на Запорожье обстрелом перебили магистральный газопровод

Что нужно военным

Они отмечают, что украинским защитникам срочно нужны для боев на запорожском направлении:

Каремат темный (камуфляж) – 9;

Спальный мешок темный (камуфляж) – 9;

Плащ-палатка олива – 9;

Маскировочные сетки – как можно больше (зеленые);

Саперные лопаты – 9 штук;

Спрей от комаров – 4;

Плотные пакеты для мусора 30 – 50 литров – 4;

Аккумуляторы автомобильные – 4;

Влажные салфетки;

Павербанки;

Консервы;

Бинокли – 2;

Тепловизоры.

Реквизиты и контакты

Для уточнения информации можно позвонить волонтерам:

+380636221929 Орина

Перечислять деньги можно на банку волонтеров в Monobank:

5375 4112 0215 8700

Стоит посмотреть – российские оккупанты пытают работников ЗАЭС: смотрите видео