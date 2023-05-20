HIMARS стало больше: какие сюрпризы для Украины подготовили Скандинавские страны

Скандинавские страны поддержали Украину в борьбе с российским оккупантом и преподнесли крайне важные сюрпризы. Так, Швеция и Норвегия помогли необходимой техникой.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информинует 24 Канал. Он отметил одно очень важное вооружение для Украины.

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Швеция подготовила военных

От 3 до 5 тысяч человек подготовила Швеция, рассказал Жданов. Это фактически полноценная бригада, которая, возможно, уже прибыла в Украину на шведском вооружении.

"Они учились на Stridsvagn, шведских аналогах Leopard 2, и на БМП CV90 – это шведская боевая машина пехоты. Спасибо Швеции, которая подарила нам целую механизированную бригаду вместе с техникой, обучив наших людей", – сказал он.

Олег Жданов о помощи от Скандинавских стран: смотреть видео

Норвегия помогла вооружениям

Что касается Норвегии, то по словам Олега Жданова, она передает 3 радиолокационных артиллерийских радара, которые находят минометы и корректируют огонь артиллерии, и 8 систем залпового огня М-270.

HIMARS стало больше. М-270 – это HIMARS в квадрате. Так как у него 2 пакета и его залп составляет 12 снарядов, в отличие от HIMARS, у которого 1 пакет на 6 залпов,

– отметил военный эксперт.

Еще один интересный факт, который отметил в стриме Жданов, – очередная ложь от россиян. Там так называемое должностное лицо по фамилии Конашенков заявило об уничтожении РСЗО.

"Официально российское Минобороны в своих военных донесениях устами Конашенкова уничтожило 70 установок HIMARS. В Украине их всего 20. Считайте дальше, а нам еще добавляют", – подчеркнул военный эксперт.

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