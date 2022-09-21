С октября ВПЛ смогут получать услуги по месту фактического пребывания

С 1 октября получение социальных услуг будет более комфортным для ВПЛ, чем сейчас. Для этого заработает единая информационная система социальной сферы.

Эта система позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты ВПЛ. Благодаря ей внутренне перемещенные лица смогут получать социальные услуги по месту нахождения.

Важно Органы соцзащиты не принимают заявление от ВПЛ: какие наиболее распространенные причины

Что Единая информационная система даст переселенцам

Единая информационная система социальной сферы предполагает, что органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах. Она значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов переселенцев.

Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, то все вопросы он сможет решить по фактическому месту пребывания,

– заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Следовательно, внутренние переселенцы в любом городе в региональном управлении соцзащиты смогут:

изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;

исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;

выяснить и устранить причину задержки пособия на жительство.

Преимущества новации для работников соцзащиты

Как отметили в Минсоцполитики, эта система также облегчит работу сотрудникам управления соцзащиты, ведь:

В автоматическом режиме открываются лицевые счета.

Благодаря реализуемым обменам проверка документов будет также автоматической.

Электронные дела будет гораздо удобнее передавать из управления в управление в регионе и между ними.

Правительственный портал сообщил, что Единая информационная система социальной сферы протестирована в Житомирской, Ровенской и Винницкой областях. Это позволило получить обратную связь по работе системы и предложения по улучшению ее функционала. Сейчас идет подключение сотрудников управления соцзащиты из других областей для ее внедрения по всей стране.

Помощь внутренним переселенцам: последние новости

Правительство хочет упростить порядок выдачи пенсий для переселенцев из временно оккупированных Крыма и Севастополя. В частности, теперь им не потребуется подтверждение уполномоченного органа россии о том, что человеку не назначалась пенсия на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

В Верховной Раде было предложено обеспечить бесплатный проезд для переселенцев во время военного положения. Согласно замыслу обеспечение этих изменений возлагается на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Также власти обеспечат теплой одеждой детей ВПЛ. Так, дети до 14 лет получат теплые наборы, в которых будут курточки, свитера, зимние штаны, термобелье и т.д.

Стоит просмотреть – Сервис для поиска бесплатного жилья "Прихисток": смотрите видео