11 дней велосипедом для помощи Украине: мэр норвежского города собрал для ВСУ 150 тысяч крон
Источник:Андрей Нога
Украинским военным помогают донатами не только граждане нашего государства, но и мэры иностранных городов. Так, глава норвежского города Сокндал собрал на нужды ВСУ 150,4 тысяч норвежских крон, что составляет 545 тысяч гривен.
Для этого Йонас Андерсен Саед взял отпуск и лично проехался на велосипеде в село Зализцы Тернопольской области. Такое велосипедное турне, протяженностью в 2 тысячи километров, заняло у него 11 дней.
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Мэр Сокндала захотел помочь ВСУ
Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения России украинская деревня Зализцы на Тернопольщине и норвежский город Сокндал стали городами-побратимами. Однако норвежский мэр хотел сделать больше для защитников Украины, а потому связался с главой Залозецкого общества Андреем Ногой, узнал, что сегодня нужно украинцам и сел на велосипед.
Все началось 12 дней назад, когда мне позвонил Йонас. Он сказал что хочет нам помочь, спросил, что сейчас нам необходимо, ответ был прост – победа. И тут все началось. Мэр дружественной нам общины сел на велосипед и начал свое путешествие в Зализцы в знак солидарности, демократии, свободы и для нашей поддержки,
– написал Андрей Нога.
Маршрут норвежского мэра / NRK
Необходимое передали лично
В результате собранные средства Йонас Андерсен Саед и Андрей Нога потратили на закупку необходимых вещей украинским военным. Они приобрели:
- 2 беспилотника Mavic,
- компьютерное оборудование для артиллерии,
- планшеты,
- тепловизор,
- генератор.
Стоит отметить, что вместе с мэром Сокндала в Украину отправился автомобиль, который также был передан на нужды защитников Украины. Сделала это норвежская инициатива "Авто для Украины", которая с начала войны уже поставила более 60 автомобилей.
Как отметил Андрей Нога, чтобы передать все это, он вместе с Йонасом Андерсеном Саедом отправились на позиции защитников Украины.
Ребята были довольны такими подарками, а я с Йонасом счастливы, что смогли им помочь и поддержать в такой сложный период!
– отметил председатель Залозецкого общества.
В целом же для Андерсена это четвертое велосипедное путешествие в Украину для помощи ВСУ после начала полномасштабного вторжения оккупантов. Ранее он также собрал около 150 тысяч норвежских крон, которые помогли спасти жизнь военному Украины.