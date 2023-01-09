Германия проснулась: Берлин будет еще больше помогать ВСУ

Германия передает Украине батарею ЗРК Patriot и 40 боевых машин пехоты Marder. Новость прекрасна, потому что она означает, что немцы в 2023 году дадут нам все необходимое для победы оружие.

Германия может сформировать новую танковую бригаду в ВСУ

Для начала, в новости о передаче Marder для ВСУ у Spiegel был такой спойлер – дают именно 40 машин, чтобы сформировать танково-гренадерский батальон.

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Вряд ли Бундесвер не в курсе, что механизированный батальон ВСУ имеет 31 ББМ по штату. Поэтому здесь может быть два варианта:

или немцы просто с нуля для нас подготовят панцергренадерский батальон на Marder как раз под контрнаступление, анонсированное на март 2023 года;

или немцы готовят танково-гренадерский батальон на Marder, который в бою будет прикрывать танки Leopard 2, также переданные в распоряжение ВСУ.

Да, есть вариант, что Объединенная Европа сбросится где-то на 90 Leopard, чтобы сформировать новую танковую бригаду в составе ВСУ. Но может быть и более интересный вариант.

Производитель Leopard 2, германский концерн Rheinmetall, на днях заключил большой контракт на строительство боеприпасного завода в Венгрии. Rheinmetall KMW, который в течение 2023 – 2025 годов должен поставить венгерской армии 44 новых Leopard 2A7. Вполне возможно, что Будапешт согласится "разменять" снарядный завод на отсрочку поставок танков, потому что готовые машины пойдут для ВСУ.

В теме с Patriot возник такой политический нюанс – Германия могла самостоятельно заявить о передаче таких ЗРК Украине, но нет. Она заявила об этом совместно с Белым домом. Возможно, здесь дело в том, что в конце ноября 2022 года США и Германия договорились о производстве зенитных ракет Patriot на мощностях немецкого ОПК.

Похоже, здесь возникает конфигурация, согласно которой американские комплексы Patriot в строю ВСУ будут заряжаться именно немецкими ракетами. Соответственно, переоснащение нашей ПВО на Patriot будет совместным проектом США и Германии, с участием Польши, освоившей производство некоторых элементов таких ЗРК.

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В плане борьбы с "летающими мопедами" россиян принято обращать внимание на зенитные танки Gepard. А ведь на днях Германия поставила для ВСУ не менее интересную систему под обозначением APKWS.

Почему Берлин был нерешительным по вопросу оружия для Украины

Это легкая система ПВО, оснащенная управляемой американской ракетой Hydra и предназначенная для уничтожения дронов массой до 50 килограммов. Этого вполне достаточно для сбивания российских "Орлан-10" и "Ланцета". Возможно, для поражения 200-килограммовых "Шахидов" тоже хватит.

Почему немцы до сих пор не давали нам бронетехнику и системы ПВО?

По "броне" – переоценили свои силы в плане возможностей достать нам технику советского образца, в рамках кольцевых обменов.

По противовоздушной обороне – думали, что ПЗРК "Игла", запчастей к МиГ-29 и комплектующих к советским ЗРК будет вполне достаточно.

А то, что выглядело как нерешительность и нежелание немцев давать нам две батареи Patriot, предназначенные для Польши, – ну так мы на самом деле проспали активацию той же 5-й статьи Устава НАТО, где о коллективной самообороне.

Одна страна-член Альянса физически ощутила слабость своей ПВО на фоне ракетной угрозы от России, другая – выделила в качестве помощи свои войска противовоздушной обороны.

В будущем Германия может предоставить ВСУ еще другие ББМ

Бундесвер имеет на самом деле не так много техники, которую можно с ходу передать ВСУ – в строю только 234 танка Leopard 2 (в то время как поляки имеют 237 таких машин) и около 400 Marder. Поэтому, вполне возможно, что со временем Берлин предложит нам поставить некоторые перспективные машины за счет федерального правительства.

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Например, KF51 Panther – новейший основной танк, который по характеристикам на голову выше Leopard 2A7. Первая презентация опытного образца прошла летом 2022 года. Или KF41 – некий гибрид с шасси от БМП Lynx и с башней от Leopard 2.

Мы вступаем в период, когда Западу стала выгодна во всех смыслах наша победа над Россией. Поэтому нам будут помогать оружием даже выше потолка возможностей. Даже если, на первый взгляд, все будет выглядеть недостаточным.