С помощью беспилотников: на Буковине мужчины шпионили за пограничниками
Источник:Госпогранслужба
На Буковине правоохранители задержали 2 мужчин с беспилотными летательными аппаратами. Подозревают, что они отслеживали передвижение пограничных нарядов для контрабандной схемы.
Таким образом могли перемещать табачную продукцию через границу. Доказательством этого является грузоподъемность летательного аппарата.
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Мужчины были без документов, когда их задержали. Однако заверили, что они – граждане Украины.
Что увидели на месте преступления
Они с летательными аппаратами находились за 5 километров до государственной границы. Кроме БПЛА, на месте взлета и посадки обнаружили 2 автомобиля:
- Ford Connect;
- Mitsubishi Pajero.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции в Черновицкой области.
На Буковине мужчины шпионили за пограничниками: видео
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