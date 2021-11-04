Помощница Блинкена прибыла в Украину с рабочим визитом
Источник:пресс-служба посольства США
С официальным визитом в Украину приехала помощница государственного секретаря Соединенных Штатов Америки из Европы и Евразии. Речь идет о Карен Донфрид.
Она прибыла в наше государство на фоне подготовки заседания Комиссии стратегического партнерства. Оно будет происходить в Вашингтоне.
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США поддерживают территориальную целостность Украины
Донфрид приехала для того, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. А также-сотрудничество на пути к евроатлантической интеграции.
Карен Донфрид сегодня (4 ноября – 24 канал) находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство,
– говорится в сообщении.
В течение поездки американская дипломатка планирует встретиться с представителями офиса Президента и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.Напомним! Комиссия по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится уже 10 ноября 2021 года. Приоритетом обсуждений будет безопасность нашего государства. В нем примет участие Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен.
Заметим, что во время встреч в частности обсудят выполнение государством международных правовых норм для укрепления демократии. А также борьбу с коррупцией и экономический рост нашего государства.
Кто такая Донфрид?
Это помощница Энтони Блинкена, которую назначили на соответствующую должность в конце сентября. Она работала в исследовательской службе Конгресса США, Совете нацбезопасности в Белом доме и была руководительницей исследовательского центра German Marshall Fund.
Мировые дипломаты – в Украине: последние визиты
- В октябре в наше государство приезжал министр обороны США Ллойд Остин.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
- Для того, чтобы обсудить развитие украинско-американских отношений, в Украину приезжала заместитель помощника госсекретаря США Робин Даннинган.
Полный текст публикации посольства в Твиттере:
Помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид сегодня находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции.