Поможет ли Украине ядерная боеголовка

Ядерная боеголовка не поможет Украине остановить войну. Сейчас вопросы на поле боя решаются конвенционным вооружением. И, к сожалению, в этом Россия преобладает.

Такое мнение 24 Каналу высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что хоть Россия и имеет ядерное оружие, но ей не позволяют его использовать.

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Почему ядерная боеголовка не решит проблемы Украины

Политический эксперт привел сценарий одного из политтехнологов. Он предполагает, что избранный президент США Дональд Трамп может "сорваться" и предоставить Украине ядерную боеголовку.

У России есть ядерное вооружение. И что? Она же его не использует, потому что ей не позволяют этого делать. Это вопрос большой глобальной политики,

– подчеркнул он.

Украина поступала бы так же: где-то немного попугала, но не более. Ядерная боеголовка не поможет остановить войну.

Вопросы на поле боя сейчас решаются конвенционным оружием. И, к сожалению, по этому масштабу побеждает Россия. Да и вообще страны в мире выигрывают только благодаря неядерному вооружению.

Украине необходимо двигаться в этом направлении и пока развивать ВПК вне ядерного статуса. Возможно, в будущем удастся получить какой-то шанс на ядерное вооружение, не будет резкого перепада событий и страны будут бояться нападать на Украину.

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При каком условии Украина может начать производить собственное ядерное оружие

Украинские страны-партнеры имеют ядерное оружие и могут его предоставить, но они опасаются перерастания конфликта в ядерный.

Украина может сама производить ядерное оружие, но это тяжелый и долгий процесс и возможен только при условии разрешения союзников.

Если сами захотим что-то сделать, потому что мы такие субъектные и такие крутые, во-первых, это будет очень сложно. А, во-вторых, нас захотят сразу поставить на место, потому что сильно стоячих и субъектных в этом мире не любят. Ты – или с нами, или против нас,

– объяснил Городницкий.

Он уверен, что без разрешения США большое количество стран не имело бы доступа к ядерному вооружению.

Напомним, Украина занимала 3 место по ядерному потенциалу после США и России. Но в 1994 году подписала Будапештский меморандум и отказалась от ядерного оружия взамен на компенсацию за материал в боеголовках и гарантии безопасности от других ядерных государств.