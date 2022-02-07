Понимаем, что на кону – мир в Европе, – Бербок о цели визита в Украину
Источник:Интерфакс-Украина
Глава МИД Германии Анналена Бербок 7 февраля вновь посетит Киев. Дипломатка заявила, что намерена выступить на поддержку украинского руководства в противостоянии с Россией.
Об этом Бербок заявила перед вылетом в столицу Украины. Она в очередной раз подчеркнула, что Германия поддерживает территориальную целостность страны и стоит на стороне наших граждан.
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На агрессию России будут реагировать жесткими мерами
В то же время мы будем реагировать на любую дальнейшую агрессию России в отношении Украины путем конкретных, жестких мер,
– заявила Бербок.
Глава МИД заверила, что именно дипломатические усилия должны помогать мирным способом решать конфликты. Бербок считает, что сейчас речь идет о мире во всей Европе.
Мы понимаем, что стоит на кону, – Бербок
В то же время нам понятно, что стоит на кону, когда мы видим развертывание российских сил в приграничной к Украине области, военные маневры, другие угрозы и провокации,
– сказала Бербок.
Также глава МИД сообщила, что хочет составить впечатление о ситуации на Донбассе. Поэтому после встречи с президентом Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, она отправится на линию разграничения в Восточной Украине. Бербок планирует поговорить с местными жителями.
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Что известно о позиции Германии относительно возможной агрессии России против Украины:
- Германия отказалась предоставлять Украине вооружение. Зато в Берлине заявили, что передадут 5 тысяч защитных шлемов.
- Однако даже доставку этих шлемов не подтвердили.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина просит Германию не блокировать поставки оружия. Речь идет о том, чтобы Берлин разрешил третьим странам передавать Киеву вооружение.
- Канцлер Олаф Шольц на критику ответил, что Германия "поддерживала Украину экономически".
- Сам Шольц приедет в Киев уже 14 февраля и встретится с Владимиром Зеленским.
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