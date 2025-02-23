Понимает, как говорить с Трампом: чем Макрон может заинтересовать президента США

Эммануэль Макрон планирует встречу с Дональдом Трампом для обсуждения войны в Украине. Впрочем, вероятно, он сосредоточится прежде всего на собственных политических интересах, которые могут заинтересовать Трампа.

Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала отметил, что накануне выборов во Франции Эммануэль Макрон демонстрирует повышенную активность во внешней политике. В частности, он инициировал идею привлечения миротворческого контингента в Украину после завершения горячей фазы войны.

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Однако пока это остается лишь на уровне обещаний. Между тем Великобритания занимает более решительную позицию и планирует вынести этот вопрос на рассмотрение парламента.

Распределение обязанностей по безопасности в Европе

"Во Франции же ситуация сложнее, хотя звучала цифра в 10 тысяч миротворцев, но я бы не спешил с выводами. Если Макрон вынесет этот вопрос на голосование в парламенте, еще не факт, что инициатива получит поддержку", – сказал Алексей Буряченко.

По мнению Буряченко, разговор Макрона и Трампа могут касаться безопасности в Европе. США сокращают финансирование, а европейские страны берут на себя больше обязательств. В то же время Европа может увеличить членские взносы в НАТО.

Целью Макрона является создание европейской армии. Это и будет ключевой темой переговоров Макрона и Трампа, ведь Макрон видит себя лидером европейской армии. Он неоднократно продвигал эту идею и хорошо понимает, как говорить с Трампом – языком цифр и прагматики,

– отметил Алексей Буряченко.

Буряченко предположил, что Макрон может предложить закупку значительной части военной техники для европейской армии в США. В Европе пока нет достаточно мощного производства бронетехники, самолетов и высокоточных систем, таких как HIMARS или Patriot.

Так, Трамп сэкономит средства на внутренних заказах, одновременно получая больше прибыли от Европы. Это классический бизнес-подход к реализации приоритетов в "трамповской Америке,

– сказал Буряченко.

Поэтому такое соглашение может заинтересовать Трампа, который планирует сократить производство оружия для нужд США на 40%. Это позволит направить ресурсы на производство оружия для Европы, что может даже превысить нагрузку оборонного комплекса США во времена демократов.

Роль Великобритании и Кира Стармера

В отличие от Макрона, который преследует собственные политические интересы, премьер-министр Великобритании Кир Стармер придерживается более институционального подхода. Буряченко отмечает, что Великобритания осознает угрозы со стороны России. Стармер стремится к усилению сотрудничества между Европой и Великобританией в вопросах безопасности.

Есть вероятность, что именно Стармер будет инициировать вопрос миротворческого контингента и попытается получить поддержку со стороны Трампа. Макрон может предложив, чтобы Европа оплатила заказ на оружие в США.

Европейские партнеры ищут подход к США, ведь им нужно решить две задачи одновременно: достичь устойчивого мира для Украины и создать новую систему безопасности, которая бы превентивно дала Путину понять, что дальнейшая агрессия нецелесообразна,

– сказал Буряченко.

По его словам, это сверхсложные вызовы, которые невозможно реализовать без активного участия США.