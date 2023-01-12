Понижение Суровикина: Шейтельман сказал, как на это повлияло поведение Пригожина

11 января генерала Сергея Суровикина отстранили от командования российскими войсками в Украине. Теперь он будет заместителем руководителя генштаба Валерия Герасимовой.

Как утверждает политтехнолог Михаил Шейтельман, вчера произошел реванш другой группы. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

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Патрушев хочет забрать власть у бандитов и вернуть ее государству

Прежде всего, это победа клана Николая Патрушева. В последнее время в Кремле недовольны тем, что поведение главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина показывает всему миру, что государства в России нет.

Когда определенный человек, который не имеет никаких обязанностей, никакой должности, становится трижды героем России, хотя он является непонятно кем, раздает всевозможные указания, команды, выступает, "наезжает" на министра обороны и начальника генштаба – это значит, что государства нет,

– акцентировал Шейтельман.

В этой ситуации Патрушев полностью выступает на стороне Шойгу и Герасимова. Так, это попытка вернуть власть государству. Скорее всего, Патрушев смог убедить в этом Владимира Путина. Мол, они уже теряют власть в пользу Пригожина.

В этой борьбе между администрацией президента, с которой связывают Пригожина, и ФСБ (Патрушев, Шойгу, Герасимов) – вышел настоящий реванш. Этим дело не закончится. Может дойти до физического устранения Пригожина,

– уверяет политтехнолог.

Инструменты для этого есть. К примеру, его могут бросить на самые горячие участки фронта.

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Суровикина могли "развести"

Как отмечает политтехнолог, Суровикина трудно назвать представителем пригожинской группы. Впрочем, присмотрел, продвинул и назначил Суровикина сам Пригожин.

"А дальше получилось – если Пригожин его назначил, он им и командует. Почему Суровикин согласился – это уже корыстные интересы, он увидел большую перспективу. Фактически, Пригожин достал его из-под Герасимова и Шойгу и сделал параллельную структуру управления армией", – объяснил Шейтельман.

Так, все это было полностью устранено. Формально Суровикину оставили пост заместителя.

Иначе как, прямо сейчас уволить? Его только в Новый год награждал лично Путин за какие-то подвиги в Украине! Однако когда увольняют заместителя – никто из этого шума не делает,

– говорит Шейтельман.

Пока Герасимова есть три заместителя, и Суровикин один из них. Когда его уволят, убежден политтехнолог, никто и не заметит. В то же время Суровикин остается командующим военно-космическими силами России. Ожидалось, что именно эта составляющая будет кошмарить украинцев и выбивать энергетическую инфраструктуру.

На языке 90-х, которые так любит Путин: "Его развели в темную и злили". Сам Суровикин не то чтобы на это подписывался. Если судить по результату, это мог быть "развод" со стороны Шойгу и Герасимова. Они разрешили Пригожину назначить Суровикина,

– считает политтехнолог.

Вся история заняла два месяца. Суровикин сбежал из Херсона и не смог разрушить энергетику. Поэтому Владимиру Владимировичу подсказали: пора снимать с должности.

"Эти двое, конечно, могли развести. Шойгу же не военный, он классический аппаратчик, который 30 лет удерживается в должности министра. За это время он стал мастером, показал себя в очередной раз", – подытожил Михаил Шейтельман.

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