Добиваем последнее, – Свитан объяснил, чем могли попасть по парому в порту "Кавказ"

В России в Краснодарском крае 22 августа были слышны взрывы в районе порта "Кавказ". Вероятно, что попадание было в паром, который перевозил топливо, он якобы уже затонул. Для россиян подобные паромы несли невероятную ценность.

Важно то, что это был последний паром россиян. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что попадание по парому могло состояться украинской ракетой.

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Чем могли попасть по парому в порту "Кавказ"

По словам Свитана, попадание было в железнодорожный паром, который выходил из порта "Кавказ" в Керчь, где его разгружали. На этом пароме было примерно 30 цистерн с топливом. Вероятно, что он после попадания утонул.

Обратите внимание! ВСУ официально не комментировали удар по российскому парому. Однако руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале вечером 22 августа запостил интересную эмодзи с изображением парома и креста.

Военный эксперт рассказал, что Украина могла нанести удар несколькими средствами поражения, ведь имеет большой спектр механизмов, как минимум пол десятка. Например, это могли быть беспилотники, которые могли долететь до порта, или ракеты Storm Shadow.

Однако вероятнее всего, что удар нанесли украинской ракетой "Нептун",

– отметил Свитан.

Он добавил, что из-за этого удара российской паромной переправе был нанесен большой ущерб. Железнодорожные паромы на вес золота в стране-агрессоре.

Это был последний паром, который затопили, добиваем последнее. На осуществлении железнодорожных перебросок грузов паромной переправой "поставлен крест",

– подчеркнул военный эксперт.