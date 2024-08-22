Важливим є те, що це був останній пором росіян. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що влучання по порому могло відбутись українською ракетою.

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Чим могли влучити по порому у порту "Кавказ"

За словами Світана, влучання було в залізничний пором, який виходив із порта "Кавказ" до Керчі, де його розвантажували. На цьому порому було приблизно 30 цистерн з паливом. Ймовірно, що він після влучання потонув.

Зверніть увагу! ЗСУ офіційно не коментували удар по російському порому. Однак керівник офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі ввечері 22 серпня запостив цікаву емодзі із зображенням порома та хреста.

Військовий експерт розповів, що Україна могла завдати удар кількома засобами ураження, адже має великий спектр механізмів, як мінімум пів десятка. Наприклад, це могли бути безпілотники, які могли долетіти до порту, або ж ракети Storm Shadow.

Однак найімовірніше, що удар завдали українською ракетою "Нептун",

– зазначив Світан.

Він додав, що через цей удар російські поромній переправі було завдано великих збитків. Залізничні пороми є на вагу золота в країні-агресорці.

Це був останній пором, який затопили, добиваємо останнє. На здійсненні залізничних перекидань вантажів поромною переправою "поставлений хрест",

– підкреслив військовий експерт.