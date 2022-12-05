Путин стал обузой: Давидюк предположил, доживет ли глава Кремля до Гааги

Сейчас ведется много разговоров о специальном трибунале и скамье подсудимых в Гааге для российских преступников. Однако неизвестно, есть ли, например, у Владимира Путина реальные перспективы туда попасть.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он считает, что сейчас Путин пользуется дипломатическим иммунитетом как президент страны, которую еще не признали спонсором терроризма в Соединенных Штатах и ООН.

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Кроме того, российский диктатор и дальше будет пытаться "петлять" – не выезжать из России или выезжать только в те страны, где его не смогут задержать. Прилететь на G20 или на заседание ООН он, конечно, не сможет, потому что будет бояться задержания.

Путина скорее убьют, чем будут судить

Однако Давидюк вообще не верит, что Путин попадет в Гаагу. По его мнению, президента-террориста скорее убьют, при чем сделают это свои, ведь он уже стал обузой даже для большинства российских элит.

Так, те из них, которые готовы перепрыгнуть на нового царя, который будет не менее империалистическим, но менее токсичным для них, могут решить, что это реальный выход – просто ликвидировать Путина, чтобы обвинить во всем его, а себя тем самым освободить от санкций. .

Политолог заметил, что самому Путину будет важно сохраниться – он, вероятно, захочет принять какие-то гарантии и поехать доживать на какую-нибудь дачу. Но миру будет уже не выгодно сохранять ему жизнь, поскольку любой диктатор, развязавший большую войну и бесчестно ее проигравший, по умолчанию умирает. Например, Наполеона отправили в ссылку на остров Святой Елены, Гитлер застрелился, а Муссолини застрелили.

Давидюк предполагает, что аналогичная история может быть с Путиным, и 3 – 4 подобных сценария у него уже точно есть, хоть и не факт, что хотя бы один из них сработает.

Когда ты проиграл супербольшую, суперпафосную, супербравадную войну, которую ты обещал за 2 – 3 дня выиграть, ты уже никому не нужен – ни чужим, ни своим. Но не нужен живым, а мертвым – почему нет?

– подытожил Давидюк.

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