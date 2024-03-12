Попали в установку: нефтебазу "Лукойл" в Нижегородской области атаковали дроны
12 марта 2024, 06:11Читати новину українською
В ночь на 12 марта дроны атаковали объекты в разных регионах России. Взрывы прогремели и на нефтебазе "Лукойл" в Нижегородской области.
Как сообщают российские телеграм-каналы, беспилотник попал в установку перегонки нефти. Сейчас там вспыхнул масштабный пожар, передает 24 Канал.
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Нефтебазу "Лукойл" атаковали дроны
Оккупанты заявляют, что нефтебазу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ночью 12 марта атаковали беспилотники. по предварительной информации, дрон попал в установки перегонки нефти, после чего вспыхнул масштабный пожар.