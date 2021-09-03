Попали в капкан, – журналист о беженцах из Афганистана на белорусско-польской границе

На границе Польши и Беларуси находится значительное количество беженцев из Афганистана, которые просят международной защиты. Однако у представителей режима Александра Лукашенко нет желания остановить нелегальную миграцию.

Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский. Польша считает это продолжением гибридной войны Лукашенко против соседей.

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Беженцы попали в капкан

По словам Калиновского, Польша серьезно отнеслась к потоку нелегальных мигрантов после того, как много иностранцев прорывались через Беларусь, чтобы идти в Европу. Это вызвало серьезный кризис на границе.

На польско-белорусской границе остаются беженцы из Афганистана, которые как-то попали в такой капкан,

– рассказал журналист.

Польские власти 2 сентября ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за потока мигрантов. Такое решение одобрил президент Анджей Дуда.

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Калиновский рассказал о ситуации на белорусско-польской границе: смотрите видео

Что этому предшествовало