Попали в капкан, – журналист о беженцах из Афганистана на белорусско-польской границе

3 сентября 2021 , 19:01
Читати новину українською

Источник:

24 канал

На границе Польши и Беларуси находится значительное количество беженцев из Афганистана, которые просят международной защиты. Однако у представителей режима Александра Лукашенко нет желания остановить нелегальную миграцию.

Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский. Польша считает это продолжением гибридной войны Лукашенко против соседей.

К теме Посол назвал возможные варианты продолжить эвакуацию украинцев из Афганистана

Беженцы попали в капкан

По словам Калиновского, Польша серьезно отнеслась к потоку нелегальных мигрантов после того, как много иностранцев прорывались через Беларусь, чтобы идти в Европу. Это вызвало серьезный кризис на границе.

На польско-белорусской границе остаются беженцы из Афганистана, которые как-то попали в такой капкан,
 –  рассказал журналист.

Обратите внимание! Польские власти 2 сентября ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за потока мигрантов. Такое решение одобрил президент Анджей Дуда.

Узнайте больше США, Франция, Германия и Великобритания не эвакуировали всех своих граждан из Афганистана

Калиновский рассказал о ситуации на белорусско-польской границе: смотрите видео

Что этому предшествовало

  • Террористы "Талибана" 15 августа начали наступление на столицу Афганистана – Кабул. Впоследствии местные власти мирно передали им город.
  • Войска США покинули Афганистан 30 августа. Талибы сразу объявили о "полном освобождении" страны и взяли под контроль аэропорт Хамида Карзая.
  • Из-за ситуации в Афганистане на белорусско-польской границе находится значительное количество беженцев.
Автор: Тетяна Кійовська