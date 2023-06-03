Попали между двумя домами: Зеленский показал видео из атакованного россиянами Днепра

Вечером 3 июня захватчики нанесли ракетный удар по пригороду Днепра. Президент Владимир Зеленский показал кадры с места атаки.

На видео видны разрушенные дома. Президент отметил, что российская ракета попала между двумя двухэтажными жилыми домами.

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Последствия российского теракта

Владимир Зеленский отметил, что сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы. Глава государства подчеркнул, что враг непременно ответит за каждое свое преступление.

Днепр. Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают. Раз Россия доказывает, что является страной-террористом. За все содеянное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность,

– подчеркнул президент.

Последствия удара по Днепру: смотрите видео

По состоянию на 22:40 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов достали мужчину. Его госпитализировали. По состоянию на этот момент в результате атаки пострадали 13 человек , среди которых 3 детей – ребята в возрасте 6, 11 и 15 лет. Почти все пострадавшие в больнице в состоянии средней тяжести, а еще один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что город отправил в Подгородненскую общину всю необходимую технику и специалистов для разбора завалов. Также городской голова Днепра добавил, что будет постоянно находиться на связи с главой общины Андреем Горбом.

Россияне атаковали пригород Днепра

В Днепре ориентировочно в 20:33 раздался мощный взрыв. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

Через минуту в городе и области объявили о воздушной тревоге. Местных жителей призвали немедленно пройти в укрытие.

Местные телеграмм-каналы сообщили о попадании. Кроме того, в сети появилось видео, на котором местная жительница хочет попасть в укрытие. Хранилище, несмотря на воздушную тревогу, оказалось закрытым несмотря на скандал из-за подобного случая в Киеве, который привел к гибели 3 человек.