Попали по многоэтажке и атаковали админздание, – ОВА об обстреле Днепра

Российские захватчики вечером 28 июля атаковали Днепр. Они попали в многоэтажку и админздание.

Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмм-канале в 21:53

К теме В Днепре сообщили о прилете по жилому дому

Россияне ударили по многоэтажке и админзданию

После очередного вражеского обстрела глава ОВА рассказал детали атаки.

Мр*зи. Российские недолюдки ударили по Днепру ракетами. Попали по многоэтажке... Атаковали и админздание. Там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров,

– отметил Лысак.

Предварительно известно о трех пострадавших. На местах прилетов работают все соответствующие службы.

Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал видео с места атаки.

"Конкретных комментариев куда, как был прилет, не буду давать. Я нахожусь на месте происшествия. Сейчас здесь находится глава ОВА Сергей Лысак, силовики, руководитель полиции, ГСЧС. Все работают. Далее всю информацию получите только от ОВА, от официальных источников", – заметил мэр.

Городские и областные власти – на месте обстрела в Днепре: видео

Стоит прочесть Почти по всей Украине объявляли тревогу: в Днепре и Запорожье раздались взрывы

Оккупанты попали в СБУ

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на атаку по Днепру.

Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле,

– заявил глава государства.

Он подчеркнул, что украинские представители сделают все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против мирных людей.

"Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", – подытожил украинский лидер.

Президент обнародовал видео с места атаки