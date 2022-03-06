Попавшие по Виннице ракеты запустили из акватории Черного моря

Вражеские ракеты, попавшие по Виннице, запустили из акватории Черного моря. Обстрел россиян полностью разрушил местный аэропорт.

Об этом заявил Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он объяснил, что ракеты шли с южного направления.

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Что говорят в Воздушных силах ВСУ

Ранее Игнат сообщал, что ракеты по Виннице были выпущены из оккупированного Приднестровья. Впрочем, в Министерстве обороны Молдовы это категорически отрицали. После этого спикер уточнил, что речь идет об акватории Черного моря. По его словам, удар могли нанести стратегическими крылатыми ракетами Х-101, выпущенными из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95мс или Ту-160.

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