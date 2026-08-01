Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый якобы отдал приказ о прекращении пополнения штурмовых батальонов. Это произошло на фоне проверки справедливого распределения личного состава по различным воинским частям, а также расследований в СМИ о большем количестве бойцов, которые концентрировались именно в штурмовых полках.

Военный эксперт Сергей Грабский подчеркнул в эфире 24 Канала, что это справедливый шаг, которого давно ждали. Нужно понимать, что так называемые "традиционные" бригады также выполняют боевые задачи и нуждаются в пополнении ресурсов.

Какова цель такого решения?

Сегодня Украина вновь находится в состоянии стратегической обороны, поэтому делать особый акцент именно на штурмовых подразделениях было бы несправедливо. Поэтому сейчас эту ситуацию исправляют.

"Мы наблюдаем развитие событий, которые должны свидетельствовать о стабильном и равномерном обеспечении потребностей Сил обороны личным составом, что имеет критически важное значение. Если корпусу, бригаде или батальону определена какая-то позиция, участок фронта, то вместе с этим определением должно поступить соответствующее обеспечение", – подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт о наборе людей в штурмовые подразделения: смотрите видео

Командир любого уровня должен обеспечить выполнение приказа. Поэтому мы надеемся, что ресурсы будут справедливо распределяться за пределами рекрутинга для того, чтобы обеспечить потребности всех Сил обороны.

А для штурмовых действий должен быть специальный отбор, специальные категории как военнослужащих, так и задач, которые они выполняют, а также соответствующая подготовка. То есть не наполнять штурмовые подразделения всеми подряд, а вдумчиво подходить к этому.

Штурмовые подразделения – это не пожарные команды, а такой же инструмент достижения победы, как и все другие подразделения, участвующие в войне,

– подытожил Сергей Грабский.

Напомним, в конце июня разгорелся скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала", который является крупнейшим в ВСУ. Журналисты опубликовали материал, в котором сообщили о десятках случаев гибели молодых мужчин, проходивших подготовку в учебном центре полка. Только за один месяц было зафиксировано 26 смертей. Бойцы рассказали журналистам о случаях избиений, отсутствии медицинской помощи, постоянных карцерах и жестких условиях содержания.

Одним из первых решений Михаила Драпатого на посту Главнокомандующего стала проверка бригад. Генштаб подтвердил проведение аудита во всех Силах обороны, в частности, должны быть проверены подходы к комплектованию подразделений. Впрочем, об официальном запрете на пополнение штурмовых полков ничего не известно.