Військовий експерт Сергій Грабський наголосив 24 Каналу, що це справедливий крок, на який давно очікували. Потрібно розуміти, що так звані "традиційні" бригади так само виконують бойові завдання і потребують поповнення ресурсів.

На що спрямоване таке рішення?

Сьогодні Україна знову перебуває у стані стратегічної оборони, відповідно робити особливий акцент саме на штурмових підрозділах було б несправедливо. Тому зараз цю ситуацію виправляють.

"Ми бачимо розвиток подій, які мають свідчити про стабільне і рівномірне забезпечення потреб Сил оборони особовим складом, що є критично важливим. Якщо корпусу, бригаді чи батальйону визначена якась позиція, ділянка фронту, то з цим визначенням має прийти відповідне забезпечення", – наголосив військовий експерт.

Військовий експерт про набір людей у штурмові підрозділи: дивіться відео

Командир будь-якого рівня має забезпечити виконання наказу. Тому маємо сподівання, що ресурси справедливо розподілятимуть поза межами рекрутингу для того, щоб забезпечити потреби всіх Сил оборони.

А для штурмових дій має бути спеціальний відбір, спеціальні категорії як військовослужбовців, так і завдань, які вони виконують, а також відповідна підготовка. Тобто не насичувати штурмові підрозділи всіма підряд, а вдумливо підходити до цього.

Штурмові підрозділи – це не пожежні команди, а такий самий інструмент досягнення перемоги, як і всі інші підрозділи, які беруть участь у війні,

– підсумував Сергій Грабський.

Нагадаємо, наприкінці червня розгорівся скандал із 425 окремим штурмовим полком "Скеля", який є найбільшим у ЗСУ. Журналісти опублікували матеріал, де повідомили про десятки випадків загибелі молодих чоловіків, які проходили підготовку у навчальному центрі полку. Лише за один місяць зафіксовано 26 смертей. Бійці розповіли журналістам про випадки побиття, відсутності лікування, постійні карцери та жорсткі умови утримання.

Одним з перших рішень Михайла Драпатого на посаді Головкома стала перевірка бригад. Генштаб підтвердив проведення аудиту у всіх Силах оборони, зокрема мають перевірити підходи до комплектування підрозділів. Втім про офіційну заборону на поповнення штурмових полків нічого не відомо.