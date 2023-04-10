Попросят ли россияне "пасхальное перемирие": Жданов предположил замысел врага
Российские войска уже боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины, которое еще даже не началось. На фоне этого они могли бы попросить о "пасхальном перемирии", как уже раньше манипулировали с этой темой во время Рождества.
Впрочем, в нынешних обстоятельствах такой сценарий маловероятен, ведь даже России сложно будет объяснить необходимость подобного "перемирия". Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов.
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Россиянам не нужно "пасхальное перемирие"
Собеседник отметил, что у россиян нет ничего святого. Это еще раз доказывают ракетные обстрелы во время Вербного воскресенья.
Если брать религиозный срез общества, то доля христиан там самая маленькая. Там множество религий, и для них Пасха – это не праздник. Поэтому они будут продолжать боевые действия, в этот день – так же,
– убежден Олег Жданов.
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Россияне уже говорят о "перемирии"
Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков недавно уже высказался по поводу "перемирия" в войне против Украины. Он пожаловался, что Украина не хочет о нем договариваться.
Он рассказал, что на эту тему "не было никаких инициатив". При этом Песков напомнил, что Москва раньше выдвигала схожие идеи и якобы придерживалась их.
Теперь Россия сталкивалась с нежеланием Украины соблюдать такой режим,
– пожаловался прихвостень Путина.
"Перемирие" в российско-украинской войне
- Так называемые "перемирия" были популярны еще задолго до полномасштабного вторжения. Украина и Россия постоянно договаривались о "рождественских", "пасхальных", "хлебных", "школьных" и других перемириях. Впрочем, подконтрольные Кремлю войска их традиционно нарушали.
- В апреле 2022 года украинские власти предлагали России договориться о перемирии к Пасхе. Впрочем, россияне, к тому времени еще владевшие инициативой, отказались.
- Перед Рождеством в январе 2023 года Кремль в одностороннем порядке объявил о "перемирии" на фронте. Тогда россияне уже потеряли инициативу на фронте, поэтому надеялись использовать паузу для перегруппировки своих войск.
- В этот раз на российскую манипуляцию уже не согласились украинские власти, а никакого перемирия так и не было – несмотря на громкие заявления, российские войска продолжили обстрелы украинских позиций.