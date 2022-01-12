Попытка госпереворота: Байден высказался о штурме Капитолия в 2021 году

Джо Байден назвал штурм Капитолия, произошедший 6 января 2021 года, попыткой государственного переворота. Американский лидер считает, что поддерживал все это его предшественник Дональд Трамп.

Джо Байден снова высказался по поводу штурма Капитолия. Это произошло, когда американский лидер выступал в Антанте.

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Попытка госпереворота – Байден о штурме Капитолия

Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял бывший президент (Дональд Трамп – 24 канал) 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он (Трамп – 24 канал) потерял на выборах,

– подчеркнул Байден.

Действующий президент США добавил, что тогда была попытка "навязать свободу банды, отбросить свободные и справедливые выборы и впервые в американской истории остановить мирный переход власти".

"Поэтому мы и собрались здесь – чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, предпринявших попытку переворота", – продолжил Байден.

Он отметил, что следует противодействовать тем, кто совершил переворот против законной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации.

Также политик заявил, что в начале 2021 года произошла попытка "украсть у народа выборы 2020 года". "Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было", – подытожил Байден.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа организовали акцию протеста вблизи Капитолия.

Штурм Капитолия: что известно

Поклонники Дональда Трампа 6 января начали врываться внутрь здания Капитолия. Все потому, что в этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и разрушали мебель.

В результате беспорядков в Вашингтоне умерли 5 человек.

В Конгрессе после этого заговорили об импичменте Дональда Трампа. Соответствующую процедуру запустили, но не завершили.

Основным фигурантам вынесли приговоры. В частности, известному в тот день "шаману" конспирологического движения QAnon дали 3,5 года тюрьмы, а Полу Ходжкинсу – 8 месяцев.



Штурм Капитолия США / Инфографика 24 канала

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